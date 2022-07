Une crème alcoolisée québécoise et 100% végane pour réussir à tout coup ses Piña Colada cet été

La Distillerie Wabasso de Trois-Rivière propose la Crèma Colada, une crème alcoolisée végane aux ananas et de noix de coco!

Appelé Crèma Colada, ce produit permet de réussir à tout coup ses Piña Colada cet été. Pas besoin de sortir le lait de coco et le sirop: simplement verser la crème directement dans un verre avec de la glace pour être immédiatement transporté sur une plage des Caraïbes.

On peut également passer la glace et la Crèma Colada au mélangeur, pour créer une slush alcoolisée rafraîchissante!

De plus, cette crème est 100% végane et sans gluten, donc sans produits laitiers. Tout le monde peut la savourer! En bouche, le lait d’avoine qu’elle contient est onctueux et léger, en faisant le parfait breuvage rafraîchissant quand le mercure atteint des sommets, comme en ce moment.

Si les crèmes alcoolisées aux saveurs gourmandes de chocolat, caramel et vanille sont fréquentes, on aime que la distillerie québécoise ait osé avec un produit aux accents fruités!

Wabasso Crèma Colada, 36$ à la SAQ

via SAQ

Bonne dégustation!

