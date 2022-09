St-Roch XP: un festival de bouffe et de musique gratuit à ne pas manquer en septembre à Québec

Les 16 et 17 septembre, la rue Saint-Joseph vibrera au rythme de St-Roch XP, l’occasion de faire le plein de musique et de découvertes culinaires.

Avec plus de 24 artistes en prestations gratuites et de multiples kiosques culinaires inusités, le quartier nous réserve une ambiance chaleureuse et gourmande.

Parmi les nombreux spectacles proposés à différents endroits, le hard rock australien de Airbourne, le projet des cinq membres de Valaire, Qualité Motel, Gros Mené composé de Fred Fortin, Olivier Langevin et Pierre Fortin, la voix douce et aérienne de Vanille et la Torontoise Loviet.

Les commerçants locaux seront de la fête avec leurs offres culinaires abondantes et leurs succulentes bouchées à bas prix.



Plusieurs options seront aussi proposées pour vous désaltérer.

Du plaisir pour vos oreilles et vos papilles gustatives!

Pour plus de détails et pour connaître la programmation, cliquez ici.

