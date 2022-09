10 des plus beaux vergers où aller cueillir des pommes près de Québec

L’autocueillette de pomme est sans contredit l’activité de transition de l’été vers l’automne par excellence! Ça nous permet de prendre de l’air, de marcher et de choisir nos sortes préférées.

La majorité des vergers proposent une multitude de produits dérivés afin de faire le plein de trouvailles locales savoureuses! Alors, pourquoi s’en priver?

Voici 10 des plus beaux vergers où aller cueillir (et manger) des pommes près de Québec:

Ici, une vraie sortie santé à la campagne comme on les aime. À votre arrivée, vous serez reçu par l’un des propriétaires qui vous expliquera comment cueillir les fruits, repérer ceux qui sont à maturité et où trouver ceux qui répondent le mieux à vos besoins. L’endroit est calme, bien aménagé avec des tables à pique-nique et dans les vergers, vous avez une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent et la Côte-de-Beaupré. Sur place, vous pouvez cueillir des pommes ou des poires, acheter du jus de pomme frais, des produits de l’érable ou de la choucroute. À noter que pour les personnes à mobilité réduite ou avec des besoins particuliers, il y a deux salles de bain adaptées.

2704, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

Sans doute l’un de plus beaux vergers au Québec! On aime la vue impressionnante sur le fleuve Saint-Laurent, les aires de relaxation comme les pergolas avec chaises Adirondack et le patio sur le bord de l’eau. Le verger offre une variété de fruits étonnante, dont des prunes et des poires qui ne demandent qu’à être cueillies. Depuis des années, le Verger le Nicolois nous ouvre ses portes afin de partager le plaisir de la cueillette et de la nature.

1918, route Marie-Victorin, Saint-Nicolas

À Château-Richer, le verger de cinq hectares de la Ferme Arthur Cauchon est tout simplement parfait. On y retrouve des pommes croquantes, mais aussi une belle variété de prunes et de poires. Sur une table à pique-nique, vous pourrez y déguster votre lunch et même l’agrémenter de l’un de leurs succulents produits: confit d’oignons, ketchup aux fruits, gelées et confitures de fruits, tartes, beurre de pomme ou à l’érable, etc. Des œufs frais en quantité limitée sont en vente chaque matin!

7862, avenue Royale, Château-Richer

Ici, on aime que la plantation soit entre autres composée d’arbres nains et semi-nains afin de faciliter l’autocueillette pour les jeunes enfants. Ces derniers adoreront la mini ferme où ils pourront câliner les animaux (poule, chèvre et cheval miniature) jusqu’à la mi-octobre. En tout, six hectares d’un merveilleux verger encadré de terres agricoles à la beauté spectaculaire! Vous y retrouverez des produits reconnus et délectables dont plusieurs ont gagné des médailles d’or et d’argent: moût de pomme, gelées, moutardes, produits de l’érable et cidres. Une visite incontournable à l’Île d’Orléans.

1868, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Le Verger du Roi, situé à Deschambault-Grondines, est une entreprise familiale qui offre l’autocueillette des pommes à 30 minutes à l’ouest de la ville de Québec. Vous profiterez assurément de votre visite automnale pour faire le plein de produits, comme leur vinaigre de cidre de pommes vieilli en fût de chêne.

464, chemin du Roy, Deschambault-Grondines

Situé seulement à une minute de l’entrée de l’Île d’Orléans, l’endroit offre, en plus de la cueillette de pommes, la dégustation de cidres, jus et moûts de pomme en fût au kiosque et dans le bistro. Pour une agréable journée familiale, il y a la possibilité de faire un tour de tracteur et de profiter des jeux gonflables. Au domaine, les chiens en laisse sont les bienvenus lors de l’autocueillette ou pour une promenade.

1067, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

En activité depuis plus de 75 ans, cette ferme maraîchère cultive des fruits, légumes, fleurs annuelles, fines herbes, en plus de proposer l’autocueillette automnale de pommes, citrouilles et carrioles. L’entreprise vend ses produits à son kiosque de la ferme à Château-Richer et au Grand Marché de Québec. À noter que sur le site, la vue sur le fleuve Saint-Laurent est tout simplement magique.

4, rue du Petit-Pré, Château-Richer

Ginger Gold, Sunrise, Paulared, Lobo... une belle variété de pommes à cueillir et croquer! Il y a aussi plusieurs sortes de légumes et fruits disponibles à leur kiosque. Gageons qu’il vous sera impossible de résister aux délicieuses tartes et confitures maison. L’autocueillette de courges (spaghettis, butternuts, célébrations et poivrées) est aussi proposées.

2560, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

Cette cidrerie et ferme fruitière vous fera découvrir ses nombreux cidres: mousseux, pétillants, apéritifs, de glace, tranquilles, etc. Voisin du magnifique fleuve Saint-Laurent, le site accueille une aire de pique-nique, des jeux et un populaire verger pour l’autocueillette. Une superbe activité à Saint-Antoine-de-Tilly cet automne!

3161, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly

Bordée par l'unique et célèbre Route du Mitan qui sépare l’Île d’Orléans en deux, La Ferme Mario Turcotte est connue pour son autocueillette de fraises, framboises et pommes. Vous y retrouverez également des produits d'érable provenant d'une production artisanale et disponible à l'année.

1025, route du Mitan, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Pour trouver un verger près de chez vous, rendez-vous sur le site de la Fédération des producteurs de pommes du Québec.

