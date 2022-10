Un espace créatif où magasiner de la déco, boire un café et faire du coworking en Estrie

Que vous habitiez ou non dans le coin de Cowansville en Estrie, cette destination design est à inscrire sur votre liste d'endroit à visiter!

LA-telier est en fait un endroit unique où des entreprises québécoises axées sur le design et l’art de vivre se retrouvent sous un même toit. Ce concept est l'idée de la fondatrice de Luminaire Authentik, Maude Rondeau.

LA-telier sert en premier de hub design qui regroupe un collectif d’entreprises d’ici connexes à la construction, avec chacune leur spécialité.

Le collectif est composé de Luminaire Authentik (évidement), Fjord Intérieurs, un studio de design spécialisé en conception de cuisine, de salle de bain et de mobilier intégré, Noble Élément Structure et ses créations et matériaux d’exception, ainsi que Ramacieri Soligo et son incroyable choix de céramique et robinetterie.

Les clients seront heureux également de pouvoir consulter une impressionnante matériauthèque afin de les aider à faire les bons choix dans la conception ou la décoration de leur projet. En plus des matériaux, LA-telier propose aussi un choix de meubles et d’accessoires pour habiller son intérieur. Le but est toujours d’éviter au client de devoir faire mille et un arrêts dans différentes boutiques pour compléter son projet.

Mais LA-telier Destination Design n’est pas qu’une simple salle d’exposition. Il s’agit également d’un endroit où il est possible de s’installer pour une séance de coworking. Le lieu est tellement joli et paisible que vos séances ne peuvent être que productives. De plus, il est possible de profiter des lieux sans contrainte d’abonnement.

Finalement, un café vient compléter ce magnifique espace créatif. Le comptoir sera officiellement en action dès le 1er novembre.

LA-telier Destination Design

Ouvert du mardi au samedi

1122, rue du S, Cowansville

