Vous pourrez bientôt recharger votre carte OPUS avec votre cellulaire

Bientôt révolues les longues files d'attente pour recharger sa carte OPUS au début du mois.

Si tout va bien, les utilisateurs du transport en commun pourront enfin recharger leur carte OPUS eux-mêmes via leur cellulaire et dire adieu aux files d’attente des premiers jours du mois à partir de 2024.

L’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM), qui chapeaute les quatre organisations de transport en commun du grand Montréal, a lancé un appel d’offres mardi pour trouver un fournisseur en mesure de créer un système qui permettra de recharger sa carte OPUS via son cellulaire.

La mesure toucherait ainsi les usagers du transport en commun du grand Montréal, mais aussi ceux de Québec, Lévis et Joliette, où la carte OPUS est aussi utilisée.

L’ARTM espère que la nouvelle façon de faire puisse être implantée à partir de la première moitié de 2024, une échéance cependant appelée à être modifiée en fonction du fournisseur qui sera retenu.

«Les habitudes de déplacement des citoyens évoluent constamment et pour répondre efficacement à leurs besoins, leur procurer plus d’autonomie et de flexibilité, l’ARTM diversifie les canaux de vente en permettant l’achat de titres de transport à partir d’un téléphone intelligent, n’importe où, n’importe quand, sans se déplacer dans un point de vente», a expliqué l’organisation.

