Les cornets les plus «cutes» se trouvent à cette petite adresse dans le Village de Montréal

Il n’y a certainement rien de plus agréable que de déguster un cornet sous le soleil de Montréal. Si vous êtes toujours à l’affût d’endroits où vous sucrer le bec, cette petite crèmerie du Village risque de tomber dans vos cordes.

Sur la rue Maisonneuve Est, Sachère Desserts propose des saveurs uniques de crème glacée twist toutes les semaines. Des saveurs comme creamsicle, sésame noir et fruits de la passion ou feuilles de pandan, noix de coco et sorbet goyave promettent de vous épater.

C'est la pâtissière Sonya Sammut qui fait aller son génie et crée des desserts aussi beaux que bons avec des inspirations asiatiques et européennes.

Sur son menu, on retrouve une vingtaine de gâteaux et pâtisseries (avec des options végétaliennes et sans gluten). Au comptoir, un frigidaire permet l’accès rapide à une pointe de gâteau au fromage ou à un délicieux tiramisu préparé sur place.

En plus, le décor pastel du Sachère Desserts est tout simplement sublime. Le local propose quelques places assises.

Suivez l’endroit sur les réseaux sociaux afin d’être mis au courant des «flavor drop» chaque semaine.

Un arrêt s’impose!

1274, boul. de Maisonneuve E, Montréal

