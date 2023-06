Voici la liste des «food trucks» qui seront au présents à la prochaine édition des Premiers Vendredis

Tout l’été, le début d’un nouveau mois est synonyme du grand retour des Premiers Vendredis.

Le 7 juillet prochain, ce sont les Philippines qui prendront le plancher à l’Esplanade du Parc olympique pour une édition haute en couleur.

Les saveurs de l’archipel du Sud-Est de l’Asie seront mises en lumière grâce à plusieurs restaurateurs qui cuisineront les spécialités de leur région.

« Le restaurant familial Notre Pamilya servira de nombreuses spécialités issues des provinces de l’Illongo. De plus, le restaurant Ocha ainsi que le Saint-Houblon, appartenant à deux propriétaires philippins, s’assureront de faire rayonner la culture de leur communauté. En effet, spécialement pour l’occasion, ils proposeront un menu reflétant les saveurs traditionnelles du pays», révèle l’organisation du festival.

Une panoplie d’autres «food trucks» plus diversifiés les uns que les autres seront également de la partie. Côté ambiance, on sait qu’Of Course, The Holy ainsi que DJ Cidoine mettront le feu aux planches.

Pour bien manger, faire des découvertes et profiter d’une ambiance du tonnerre, vous savez où aller!

Voici donc les 35 «food trucks» qui seront présents à l’édition Philippines des Premiers Vendredis:

Entrée gratuite

7 juillet 2023

De 16h à 23h

À l’Esplanade du Parc Olympique

