Faites du canot avec pitou à seulement 1h20 de Sherbrooke

À 1h20 de Sherbrooke, tout près de Lac-Mégantic, se cache une activité où pitou est le bienvenu, et il pourra se baigner!

Une entreprise familiale nommée Solstice plein air à Piopolis propose la location de canots, kayaks ou des planches à pagaie (SUP). Vous pourrez ainsi braver les eaux de la Baie de Piopolis, la Rivière Arnold, le lac des Joncs, le lac Mégantic ou le lac aux Araignées. Les chiens peuvent vous accompagner lors de votre excursion, mais doivent être tenus en laisse.

Marie-Soleil et Charlot - On va se promener?

Sur le blog On va se promener? qui recense les meilleurs endroits au Québec où amener pitou en activité, Marie-Soleil et Charlot ont récemment testé l'expérience. Voici leur témoignage:

«Idéalement, il faut réserver au moins 24h d’avance. Avec une température incertaine et constamment changeante, la gentille dame qui a l’entreprise a su faire preuve de souplesse et accepter notre réservation un peu dernière minute. Finalement, on a eu un beau ciel bleu lors de notre balade!

Solstice plein air est une entreprise familiale depuis maintenant 15 ans. Ils ont plusieurs embarcations dans leur garage à côté de leur maison, dont des kayaks de mer simple, des kayaks de mer double, des planches à pagaie et un canot. Au départ, notre plan était d’essayer un kayak double, mais clairement, Charlot était trop gros pour rentrer là-dedans! On a donc opté pour louer leur canot : une valeur sûre pour un chien de 45 livres.

Le tarif est de 40$ pour 2h, 50$ pour 4h, 80$ pour 8h et 120$ pour 12h et comprend l’embarcation, des vestes de sauvetage (pour les humains, apportez la vôtre pour votre chien) et un sac sec au besoin. Ils sont situés l’autre côté de la rue où se trouve la descente de bateau et un petit quai. La dame nous a accompagnés jusque-là pour nous aider à embarquer et nous installer avant notre départ. On voulait seulement explorer les environs donc nous sommes partis 2h et avons pu arrêter sur une petite plage non loin de là.

Charlot a pu se baigner, se rafraichir et même siester dans le canot. Bien à l’aise le p’tit lors de cette sortie!»

Voici l'activité idéale si vous cherchez des endroits où vous rafraîchir cet été.

Solstice Plein Air