Tradition québécoise par excellence, la virée au verger fait partie des incontournables de l'automne.

Pourvus d’une petite laine, d’un panier à pique-nique et d’une liste de recettes de grand-maman qui n’attend que d’être entamée, nous sommes nombreux à dévaler les routes de campagne de la province en quête de fruits bien rouges.

Bonne nouvelle! Les semaines à venir sont les meilleures amies des tartes, croustades, beignets et compotes de ce monde.

Voici donc les 6 meilleurs vergers de la Rive-Nord de Montréal:

Lorsqu’on parle de vergers incontournables sur la Rive-Nord de Montréal, le Verger Gibouleau nous vient nécessairement en tête. Avec plus de 100 ans d’expertise, c’est maintenant la quatrième génération de la famille qui accueille les amoureux de la pomme sur la terre chaque automne. On y retrouve 10 000 pommiers et plus d’une quinzaine de variétés de pommes, vous pouvez donc être certains que vos sacs seront bien garnis!

3675, avenue des Perron, Laval

Pommes, poires, prunes, raisins, courges et citrouilles biologiques sont reines au Verger Bio À la Croisée des Pommes. En plus de ces nombreux arbres fruitiers, l’établissement jouit d’une petite fermette et un magasin adjacent où il est possible de dénicher de petits produits du terroir fort intéressants. Une aire de jeu en fait également un lieu de prédilection pour les familles.

90, Rue Lacroix, Saint-Joseph-du-Lac

Dans les Basses-Laurentides, à une trentaine de minutes de Laval, se situe l’un des vergers les plus appréciés du nord de l’Île. Une variété impressionnante de pommes attend les gens qui y pratiquent l'autocueillette, mais il est également possible de visiter le Verger Lamarche pour profiter de leur cidrerie, de leur beignerie, de leur érablière et de leur aire de pique-nique. Une expérience gourmande 360!

175, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac

Cette destination agrotouristique fera le bonheur des gourmands et des amoureux des animaux puisqu'il est possible d’y pratiquer la cueillette libre de pomme ainsi que d’y visiter les bergeries. Vous repartirez donc les mains pleines de pommes, mais aussi de fromages artisanaux fabriqués sur place.

430, rue de la Pommeraie, Saint-Joseph-du-Lac

À la fois verger, cidrerie et cabane à sucre, Labonté de la pomme attire les foules à longueur d’année, et ce, depuis près de 20 ans. Chaque saison, le verger organise des événements gourmands allant des brunchs sous les pommiers en fleurs aux tours d’hélicoptères! Pour rester à l'affût de ces journées spéciales, c’est par ici.

405, rang de l'Annonciation, Oka

Remplissez vos sacs de pommes, de prunes et de poires à ce charmant verger de la région d’Oka. Avec un coût d’entrée à seulement 1$ et des aires de pique-nique aménagées partout dans les champs, il s’agit d’une sortie à prix tout doux qui fera certainement son effet.

223, rang Sainte-Sophie, Oka

