Airbnb: un loft d'artistes au coeur du Vieux-Montréal idéal pour une escapade dans la grande ville

Avec son cachet incomparable et son emplacement de rêve, cette usine de fabrication des années 1860 reconvertie en loft d’artistes est le Airbnb parfait pour tous ceux qui souhaitent séjourner à Montréal et profiter des attraits de la grande ville.

Aménagé dans un immeuble historique à quelques pas de l’iconique basilique Notre-Dame et de la rue Saint-Paul, ce penthouse vous permettra de jouir du caractère historique du vieux port et de ses nombreuses activités.

Tyrolienne, musées, patinoire et marchés extérieurs sont à un jet de pierre.

On retrouve à quelques pas du loft la station de métro Place d’Armes, idéale pour circuler à travers la ville sans tracas, ainsi que le vibrant quartier chinois.

Ce Airbnb composé de deux chambres peut accueillir jusqu’à huit voyageurs et comporte des espaces pour travailler ou pour se détendre.

Chaque chambre possède une salle de bain attenante et des espaces de rangement. Bien qu’il s’agisse d’un loft, des portes coulissantes ont été aménagées afin d’offrir privacité et confort.

La spacieuse cuisine est équipée des essentiels: machine à café, grille-pain, malaxeur et couverts.

Avec sa grande table centrale, la salle à manger a été réfléchie de façon à favoriser les rassemblements. Vous pourrez donc y savourer vos plats préférés en bonne compagnie.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir ce joli loft!

Le salon est l’endroit de choix pour se reposer grâce à ses fauteuils personnalisés, à sa grande télévision et à son éclairage adapté à la lecture de nuit.

L’espace de vie principal est baigné de lumière par les hauts plafonds et les fenêtres typiques de ce type de bâtiment.

Le logement est accessible grâce à un ascenseur privé débouchant directement sur le loft. Celui-ci est équipé de la climatisation, du chauffage et d’une laveuse/sécheuse. Un concierge virtuel demeure également disponible en tout temps pour un confort garanti.

Jusqu’à 8 voyageurs / 2 chambres

Environ 230$ la nuit pour une réservation en février 2023

