Les 10 essentiels du Costa Rica

Jungle verdoyante, spots de surf, cascades cristallines, volcans torrides, parcs nationaux sublimes : découvrez ce que le Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale, a à vous offrir!

1. Parc Tenorio

Dans ce parc, il est possible de découvrir le volcan Tenorio (1916 mètres d’altitude) éteint et recouvert de végétation ou celui de Miravalles (2028 mètres), dormant. Ce parc est également visité pour le Rio Céleste, une rivière aux couleurs vives dues au souffre qui y coule.

2. Parc Rincon de la Vieja

Situé au cœur de la cordillère de Guanacaste, ce parc national permet de visiter le volcan encore actif du Rincon de la Vieja et d’admirer des panoramas incroyables à son sommet.

Crédit photo: E. Duarte

3. Montezuma

Cette partie de la péninsule de Nicoya est très attirante pour se détendre! L’initiation au yoga et la détente dans un hammac y sont des activités privilégiées. À ne pas manquer dans la région : Malpais et la plage de Santa Teresa.

4. Santa Elena

Santa Elena est le chef-lieu du district de Monteverde où autant les backpackers que les retraités peuvent venir profiter de la dense forêt et de la faune diversifiée.

5. Monteverde

Avec sa forêt humide, luxuriante et dense et sa chaîne de volcans, Monteverde est le site parfait pour accueillir de l’éco-tourisme. La Monteverde Cloud Forest Reserve permet aux voyageurs de venir explorer des forêts vierges et anciennes et de pouvoir contempler au sommet autant les Caraïbes que la côte pacifique.

6. Parc national Corcovado

Ce parc semble être l’une des plus vastes forêts tropicales primaires de l’Amérique Centrale. Sa biodiversité est légendaire et regroupe de nombreuses espèces menacées, telles que le fourmilier ou le tapir. Les randonnées à pied y sont très prisées.

Crédit photo: Curtis Mekemson

7. Isla del Caño

Cette île paradisiaque offre des plages de sable blanc magnifiques où plongée et snorkeling sont les activités de prédilection. Les petits requins pointes blanches, raies, tortues et centaines d’autres poissons parcourent quotidiennement les eaux de cette île enchanteresse.

Crédit photo: Wikipédia

8. Dominical

Ce petit village situé en bord de mer attire surfeurs et touristes pour ses vagues, ses lieux de plongée et de pêche et ses randonnées à pied ou à cheval. Dominical est un village hippie qui s’anime le soir avec musique et bars.

Crédit photo: Tourist Destinations

9. Puerto de Viejo de Talamanca

Ce petit village de pêcheurs est plus isolé, mais très prisé par les surfeurs de partout sur la planète. Il recèle de plages à l’eau translucide, entourées d’une forêt tropicale abritant une faune et une flore d’une diversité foisonnante.

10. San José

La capitale du Costa Rica, entourée de volcans et de montagnes, est relativement moderne et son climat est tempéré toute l’année. Vibrante capitale, elle offre plusieurs musées et de nombreux espaces verts.

Crédit photo: ICDS

