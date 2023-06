Les plus belles maisons à vendre en mai... selon vous!

Avec la page Instagram Maison Silo, l’équipe s’amuse à vous montrer les plus belles propriétés à vendre au Québec ainsi que celles qui ont un petit je-ne-sais-quoi!

Jour après jour, vous êtes nombreux à interagir sous les publications par vos mentions «J’aime», vos partages et vos commentaires.

On a donc décidé de sonder les abonnés de Maison Silo pour savoir laquelle des maisons partagées dans la page en novembre était leur préférée parmi les quatre plus populaires. Juste pour le fun!

Voici donc les quatre plus belles maisons à vendre au Québec en mai, selon vous!



La maison construite en 1956 a subi d’impressionnantes rénovations qui lui offrent un look boho et relaxant. On s’y sen bien instantanément. Au total, la propriété possède 4 chambres à coucher ainsi que deux salles de bain. Une magnifique véranda couverte complète le tout.

Tous les détails ici.

Située en bord de mer, sur un gigantesque terrain de plus de 19 acres, on peut dire que cette résidence profite d’un emplacement de rêve. Construite en 2020 avec un grand souci des détails, la résidence profite d’espaces de vie lumineux et enveloppants grâce à la vue omniprésente sur l’océan et l’île d’Entrée. Trois chambres de bonne dimension ainsi que deux salles de bain seront mises à la disposition des futurs acheteurs.

Tous les détails ici.

La propriété qui se trouve sur un vaste terrain bordé d'un lac. Dès l'entrée, on remarque l'ampleur des travaux qui ont permis de transformer ce chalet construit en 1968 en un petit cocon douillet. Mur en latte de bois, manteau de cheminé en pierres et planchers de bois ne sont que quelques-uns des éléments épatants de cette maison.

Tous les détails ici.

C’est l’architecte Alexandre Bernier qui signe la transformation de cette maison construite en 1900. Impossible de ne pas jubiler devant la grande cuisine qui arbore des murs de briques et des plafonds en bois. Le cachet se mêle aux éléments modernes afin de créer une petite pièce d’art. Il est facile de s’imaginer la famille et les amis rassemblés autour de l’îlot. Une propriété de rêve!

Tous les détails ici.

