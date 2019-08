19 adresses à découvrir qui vous feront tomber sous le charme de l'Est du Plateau Mont-Royal

Pour les habitants de St-Henri, une virée sur le Plateau Mont-Royal est une véritable expédition.

Les cônes orange, les one-ways, les nids de poule... Vraiment le Plateau ne fait pas toujours bonne figure.

Il ne faut toutefois pas s’arrêter à ces petits obstacles, car de précieuses adresses s’y trouvent, surtout dans l’Est du quartier qui est en pleine expansion.

Plutôt que d’organiser une escapade à l’extérieur de la ville cet été, enfourchez votre bicyclette et allez découvrir ses 19 adresses dans l’Est du Plateau.

1. Croissantcroissant

Ce charmant petit café a de quoi plaire aux gourmands, mais surtout à ceux qui meurent d’envie de manger une viennoiserie comme à Paris. Les croissants sont tout simplement à «se pitcher par terre». Rien de moins. Le service y est agréable et les lattés sont fabuleux. À découvrir au plus vite!

2270 avenue Mont-Royal Est

2. Boswell

La brasserie Boswell est un bel arrêt à faire sur l’avenue Mont-Royal. Vous pourrez savourer une bière de microbrasserie sur leur immense terrasse au soleil ou encore manger une bouchée en jasant de tout et de rien avec les employés qui sont toujours sympathiques.

2407 avenue Mont-Royal Est

3. Bar Jono

Sortez vos jeans déchirés et le t-shirt de votre band favori parce qu’au bar Jono on boit de la grosse 50 et on parle fort. Les pichets sont à prix doux et il y a même une grosse table de billlard où challenger vos meilleurs amis.

2201 avenue Mont-Royal Est

4. Sushi 111

Trouver de bons sushis à se faire livrer peut parfois être une tâche ardue. Si vous habitez sur le Plateau, ne cherchez plus, Sushi 111 est une valeur sûre. Cette adresse familiale offre une panoplie de produits frais et délicieux que vous pourrez aller déguster dans le parc tout près.

2260 avenue Mont-Royal Est

5. Parc Baldwin

Ce charmant parc a tout pour plaire à ceux qui voudraient un peu de tranquillité. Plutôt que d’aller au parc Lafontaine (qui lui aussi n’est pas très loin), profiter de la tranquillité du parc Baldwin pour recharger vos batteries et pique-niquer près de la jolie fontaine. Vous pourrez même aller faire saucette dans la piscine publique. Un véritable petit trésor caché du Plateau!

Rue Fullum

6. Centre Père-Sablon

Pour les amoureux du sport, un après-midi au Centre Père-Sablon s’impose. Ici, vous pourrez participer à une foule d’activités, dont des cours de kick-boxing, de spinning, de yoga... Vous pourrez même faire quelques longueurs dans la piscine intérieure ou aller lever quelques poids au gym!

4265 avenue Papineau

7. L’Esquina bar à café

Charmant petit café situé aux coins des rues Papineau et Mont-Royal, l’Esquina bar à café est l’une des adresses les plus courues du quartier. On y sert de fabuleux espressos et même des PopTarts véganes maison. Un incontournable!

4526 avenue de Papineau

8. Théâtre La Licorne

Pour les amoureux du théâtre, La Licorne est un arrêt obligatoire. Vous pourrez d’abord prendre l’apéro dans leur charmant bar, puis assister à des pièces de théâtre à coût extrêmement abordables. Pas besoin d’être riche pour voir du théâtre puisque La Licorne organise parfois des soirées A Play, A Pie and A Pint. Ce qui signifie que pour la modique somme de 10$ vous aurez droit à une pièce de théâtre, une pinte de bière et une petite assiette de gourmandises. Tout un deal!

4559 avenue Papineau

9. Chinoiseries & Dumplings

Il n’y a rien comme une bonne assiette de dumplings pour se remettre les esprits à la bonne place. L’épicerie fine Chinoiseries & Dumplings est une belle adresse à garder en tête si vous avez envie de voyager par l’estomac sans vous ruiner.

4507 rue Chabot

10. Le verre bouteille

Pour boire une bière ou pour découvrir un artiste émergeant, le bar verre bouteille est un incontournable. Les habitants du quartier sont nombreux à s’y donner rendez-vous les soirs de semaine. Il est également possible de savourer sa bière confortablement installé sur la terrasse.

2112 avenue Mont-Royal Est

11. Maam Bolduc

Les amoureux des œufs bénédictines y trouveront de quoi se sustenter puisque le restaurant Maam Bolduc sert sans aucun doute les assiettes les plus savoureuses du coin. Que vous y alliez le matin pour déjeuner, le midi pour luncher ou encore le soir pour boire une bière et manger un burger, sachez que vous devrez prendre votre mal en patience, car le service est souvent un brin lent. Toutefois, une fois votre assiette devant vous, vous oublierez l’attente. C’est garanti!

4351 avenue de Lorimier

12. Les Belles-Sœurs

Pour de la bouffe réconfortante, direction Les Belles-Sœurs. Vous pourrez y savourer des soupes aussi bonnes que celles de votre grand-mère et des burgers plus décadents les uns que les autres. Profitez-en pour faire une balade «de digestion» dans le parc Baldwin après votre copieux repas.

2251 rue Marie-Anne Est

13. CRémy

Ok. Les beignes de chez CRémy, ce n’est pas une blague. Détachez votre pantalon et assurez-vous de n'avoir rien de prévu pour le reste de la journée parce que vous aurez probablement tout un sugar rush. Il faut le vivre au moins une fois dans sa vie!

2202 avenue Mont-Royal Est

14. Zéro Gravité

Adeptes d’adrénaline, essayez donc de repousser vos limites chez Zéro Gravité. Vous pourrez tenter de faire de l’escalade et terminer votre journée de stress avec une bonne dose de yoga.

4519 avenue Papineau

15. Café des Bois

Le Café des Bois est un véritable point de rencontre pour les amoureux de la caféine. Situé au coin des rues Fullum et Mont-Royal, il s’agit d’un arrêt obligatoire si vous voulez feuilleter le journal et prendre une petite pause de votre quotidien en toute quiétude.

2296 avenue Mont-Royal Est

16. Ameublement Elvis

Pas besoin de devoir acheter des meubles pour faire un arrêt dans l’impressionnant magasin Ameublement Elvis. Ici, se cache de nombreux meubles et électroménagers vintage qui pourraient vous donner envie de refaire votre cuisine. Un arrêt s’impose dans cette icône de la ville si ce n’est que pour prendre une selfie devant leur enseigne lumineuse.

4329 avenue Papineau

17. La Maison Publique

À la Maison Publique, vous trouverez des brunchs copieux les weekends, mais aussi des plats savoureux le soir venu. Un arrêt dans ce réputé restaurant devrait vous faire tomber en amour avec le quartier.

4720 rue Marquette

18. Le Chien fumant

Pour les couche-tard, Le Chien fumant est un arrêt incontournable. Son éclairage tamisé et son menu plutôt carnivore font de cette adresse un lieu parfait pour un premier rendez-vous ou pour une soirée bien arrosée. Les soirs de semaine, il n’est pas rare d’y croiser des employés de restauration s’y rendre pour boire un bon verre de vin et relaxer.

4710 rue de Lanaudière

19. Les Co’pains d’abord

Bien connu des habitants du quartier, la boulangerie Les Co’pains d’abord charme par ses créations savoureuses, ses viennoiseries craquantes et ses lattés fabuleux. Une belle adresse à ajouter à votre carnet pour bien commencer la journée.

1965 avenue Mont-Royal Est