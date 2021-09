Les 20 meilleurs restaurants «apportez votre vin» à Montréal

Sortir dans les restos peut souvent être difficile pour le portefeuille. Avec le vin qui fait parfois doubler la facture, pas moyen de s’en sortir sans y laisser un bras et une jambe.

Heureusement, les «apportez votre vin» existent pour adoucir votre sortie.

Pour un rendez-vous doux réussi, voici 20 restaurants «Apportez votre vin» à essayer au plus vite!

Cet adorable bistro de quartier, situé à deux pas du marché Maisonneuve, sert une cuisine de saison d’inspiration française. Les portions sont toujours bien généreuses. Du brunch au souper, en passant par un menu dégustation pour deux, souvenez-vous de cette adresse lors de votre prochaine sortie.

4323 rue Ontario Est

Cet «apportez votre vin» situé sur la rue Masson, le restaurant Gaston offre un menu inspiré de la cuisine française. Abordable et délicieux, il y en a pour tous les goûts. Les week-ends, il est également possible d’aller y bruncher.

2666 rue Masson

Cette adresse, située sur la rue Saint-Denis dans le Village, est le parfait endroit pour donner rendez-vous à votre gang pour un souper festif. On y sert une cuisine vietnamienne authentique qui met de l’avant une pho au bouillon délicieux. Le service assuré par la propriétaire est toujours excellent. Fun assuré.

1238 rue St-Denis

La cuisine du O’Thym, ce charmant restaurant du Village, s’amuse à mettre de l’avant les aliments du Québec. Avec un menu qui évolue au gré des saisons, chaque visite dans cet établissement est unique. Le local étant particulièrement charmant, si vous choisissez d’accompagner le tout d’une bonne bouteille de vin, votre soirée promet d’être une réussite.

1112 boulevard de Maisonneuve

À Verdun, le Restaurant Wellington est une valeur sûre. Ses plats savoureux et savamment préparés ne déçoivent jamais. Vous y trouverez une cuisine d’inspiration française et un service impeccable.

3629 rue Wellington

Pour seulement 25$, une délicieuse table d’hôte qui comprend couscous, soupe, mezzé et thé à la menthe vous est offerte au restaurant La Khaima situé dans le Mile End. Cette adresse propose un véritable voyage en Orient. Une adresse à retenir.

142 rue Fairmount

Les habitants du Plateau sont nombreux à se donner rendez-vous au Monsieur B. Avec son menu qui évolue au fil des saisons et son service toujours efficace et agréable, on ne peut pas se tromper. L’endroit parfait pour des retrouvailles entre amis!

371 rue Villeneuve Est

Petit resto au coin des rues Marie-Anne et Drolet, Le P’tit Plateau a de quoi charmer les palais les plus fins. Son assiette de cerf de Boileau est un pur délice. Attention: réservez pour avoir une place!

330 rue Marie-Anne Est

Huîtres, joue de porc, thon albacore, tartare... Le restaurant État-Major, situé dans Hochelaga, mise sur la qualité et sur un service amical et sympathique. Une belle adresse à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

4005 rue Ontario Est

Un arrêt au Bistro Lannes & Pacifique est obligatoire si vous vivez à Montréal. Avec son décor coloré et ses plats savoureux, vous ne serez pas déçus. Il s’agit sans aucun doute d’un des meilleurs «apportez votre vin» du coin!

200 rue Beaubien Est

Chaque assiette offerte au restaurant Les Canailles semble avoir été confectionnée avec un amour de la cuisine comme on le voit rarement. Un endroit parfait pour une sortie en amoureux ou un anniversaire!

3854 rue Ontario Est

Chez UCHI Sushi, situé dans le centre-sud, vous pouvez commander un fameux bateau rempli de délicieux et goûteux sushis tel un vrai restaurant japonais. Le thon tataki et les plats typiques szechiannais sauront plaire à ceux qui ne tripent pas nécessairement sur les sushis.

1799 rue Atateken

Pétoncles des îles de la Madeleine, risotto à la courge, tartare de bœuf wagyu, tartare de saumons se côtoient sur l’impressionnant menu de ce restaurant d’Hochelaga. La bière et le vin sont toujours les bienvenus à ce resto à l’ambiance chaleureuse.

Situé sur la rue Duluth, l’épicentre des restaurants «Apportez votre vin», la Prunelle se démarque par son menu élaboré capable de satisfaire végétariens et carnivores. Un menu dégustation et un menu de groupe sont d’ailleurs disponibles.

327 avenue Duluth Est

Situé dans la Petite-Italie, Pizza Napoletana excelle dans l’art de la pizza à croûte mince de type «alla pala». Son menu comporte de nombreux plats de pâtes, de pizzas authentiques et d’antipasti. Un menu-surprise avec dessert inclus est servi tous les mardis soirs dans le cadre des mardis napoletana. Il s’agit là d’une belle excuse pour briser la routine et sortir le vin.

189 rue Dante

Ce resto coréen situé sur la rue Rachel propose une cuisine coréenne traditionnelle avec une pointe de modernité. Le chef de l’endroit a opéré un restaurant à Séoul et s’est promis de transmettre la culture coréenne aux Montréalais qui visitent son restaurant. Le pari est hautement réussi.

917 rue Rachel

Pour des mets tunisiens et méditerranéens servis dans une ambiance feutrée et sans prétention, il faut se ruer à La Rose des Sables sur Beaubien. Avec ses tissus colorés qui ajoutent à l’ambiance exotique, il est certain que vous passerez une soirée originale. Leur spécialité est le Brick à l'œuf, mais aussi le couscous, les tajines, ojjas et gargoulettes.

1815 rue Beaubien E

Adeptes de bonne bouffe indienne, hâtez-vous au Bombay Mahal. Située dans Parc-Ex, cette adresse sert de la nourriture indienne authentique et végétarienne. Délectez-vous devant les thalis, les Bhaji aux oignons, les channa samosas et les délicieux pains naan.

1001 rue Jean-Talon O

Pour une fine cuisine et un «apportez votre vin» le Millen, situé sur la rue Fleury E, vaut le détour. Une cuisine d’inspiration française déclinée dans un menu dégustation de sept ou neuf services vous attend. La crème de la crème !

1185 rue Fleury E

C'est sur la rue Duluth que se déploie La Maison Grecque. Comme son nom l'indique, ce restaurant «apportez votre vin» offre des plats grecs traditionnels. Une magnifique terrasse est d'ailleurs ouverte lors de la saison estivale.

450 avenue Duluth

