8 voyages dans le Sud pour ceux qui n'aiment pas trop les tout inclus

Vous vous lassez vite de la plage et n'êtes pas le plus grand fand des tout inclus? Ça ne veut pas dire que vous n’aurez pas envie de prendre des vacances au chaud cet hiver.

Voici 8 idées de voyages, dont plusieurs dans les Caraïbes, qui permettent de combiner soleil, palmiers ET activités pas plates, même pour de courtes vacances.

1. Tour des îles de la Guadeloupe

Vous aurez du mal à trouver un hôtel de type tout compris en Guadeloupe, il n’y en a presque pas! Parmi les nombreuses choses à faire dans l’archipel: des randonnées sur le volcan de La Soufrière, une visite au très prenant musée Mémorial ACTe (sur l’esclavage) et une excursion jusqu’à la baie de Saintes, membre du club plus belles baies du monde (comme Tadoussac!).

2. Séjour nature à Holbox, au Mexique

À environ 3h de Cancún, Holbox plaira à vos partenaires de voyage amateurs de playa, mais elle vous changera totalement de l’ambiance des tout inclus. Connue pour sa nature, ses plages de sable blanc et son ambiance relax (il n’y a pratiquement pas d’auto sur l’île), elle devrait vous occuper: vélo, kayak, SUP dans la mangrove, leçon de kitesurf, sortie de pêche, excursion en mer, soirées les petits restos du village...

3. Camp de surf au Nicaragua

Troquez le snowboard pour le surf cet hiver. San Juan del Sur est le rendez-vous des backpackers et des surfeurs (de tous les niveaux) sur la côte pacifique du Nicaragua. Passez quelque temps dans un camp de surf, découvrez la ville, profitez du nightlife et, si vous avez du temps, partez voir ensuite l’île Ometepe et ses volcans.

4. Cuba comme un «local»

On peut utiliser Airbnb à Cuba, mais il existe aussi tout un réseau de casas particulares pour dormir chez l’habitant. Cuba est sûrement l’une des îles les plus intéressantes des Caraïbes: son histoire, sa culture, sa musique, ses villes... Il y a La Havane, incontournable, mais ce n’est pas tout: pensez à Viñales et Pinar del Río, à Trinidad ou encore à Baracoa, beaucoup moins connue.

5. Retraite de yoga au Costa Rica

Om et pura vida: le Costa Rica a une très grande offre de retraites de yoga, que ce soit sur ses plages souvent sauvages ou dans ses montagnes verdoyantes. Selon ce que vous choisirez, vous pourrez ajouter des randonnées, du surf, des baignades dans des sources naturelles et différents types d’excursions à votre séjour.

6. Vacances de cowboy dans le sud de l’Arizona

Des plages ici, vous n’en trouverez pas. Mais du soleil et des cactus, oui. Et des idées de vacances originales aussi! Avez-vous déjà pensé, par exemple, à un séjour dans un ranch-hôtel (ou «dude ranch»)? Ces ranchs offrent des formules tout compris avec hébergement, repas, cours d’équitation et randonnées à cheval en plein coeur du désert. Une autre option pour découvrir la région, moins chère et tout aussi active: du camping et des randos dans les parcs nationaux.

7. Séjour urbain à Miami

Laissez vos amis bronzer sur les plages de South Beach et allez explorer «les autres Miami» en attendant l’heure de l’apéro! Visite guidée du fameux quartier Art déco de Miami Beach, virée gourmande dans la Little Havana, exploration des murales du quartier Wynwood... le choix est vaste. Plutôt de type nature? Le parc national Biscayne National Park est à une heure de route du centre-ville.

8. À l’aventure à Hawaii

Cette destination est plus lointaine, mais pour ce qui est de combiner plages, beau temps et aventures mémorables, l’archipel est dur à battre. Il est important de bien choisir son ou ses îles avant de partir. Opterez-vous pour les cascades et les falaises de Kauai, les grands volcans de Big Island ou la jet set d’Honolulu?