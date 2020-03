10 restaurants montréalais incroyablement beaux, signés Zébulon Perron

La réputation de Zébulon Perron n’est plus à faire, c’est celui qui se cache derrière le décor des restaurants les plus trendy de la métropole. Le David D’amours du design.

Chaque fois qu’un nouvel établissement ouvre ses portes, il n’est pas rare que ce soit l'une de ses œuvres.

C’est pourquoi nous pensions souligner le travail de l’entrepreneur en répertoriant nos coups de cœur, où vous avez probablement passé de bonnes soirées, vous aussi.

Voici donc 10 établissements qui sont les œuvres de Zébulon Perron!

Le Furco est situé dans un ancien entrepôt de fourrure de la rue Mayor. Matières brutes et convivialité sont les mots d’ordre dans cet endroit où on se plaît à boire un bon verre de vin bio en fin de journée.

425, rue Mayor

Ce mignon café niché au cœur du Quartier des spectacles est l’endroit idéal pour y lire votre livre préféré ou étudier à l’un de leurs espaces de travail adaptés pour vous.

433, rue Mayor

Tous les habitués du Sud-Ouest connaissent le Grinder, avec ces immenses paravents qui embellissent l’espace durant la belle saison. Le mélange des matières modernes et vintage crée une ambiance chaleureuse qui nous charme dès notre arrivée.

1708, rue Notre-Dame Ouest

Petit nouveau au centre-ville, le design de cet établissement s’inspire des plus beaux restaurants d’Espagne. Zébulon Perron aurait d’ailleurs confié à Joli Joli Design que le décor ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans les voyages qu’il a faits pour l’aider à créer.

1450, rue Peel

Plus feutré et raffiné, le décor du Royal invite à la discussion et aux rapprochements. Idéal pour une soirée en amoureux à se regarder dans le blanc des yeux.

1232, avenue Mont-Royal

Joyau de la Petite-Italie, le restaurant Impasto est bien connu de la scène foodie montréalaise. Premier restaurant de Stefano Faita et de Michele Forgione, Zébulon y a aussi mis son grain de sel en créant un décor mêlant l’industriel et l’authentique Italie.

48. rue Dante

Incontournable boulangerie gastronomique de la Main, le Hof Kelsten surprend avec ses sandwiches et son pain fait maison. Le décor est original, épuré et sans prétention.

4524, boulevard Saint-Laurent

On s’y arrête pour un verre de fin de soirée, danser collé-collé le samedi soir ou pour y casser la croûte. Le Philémon est vite devenu le théâtre des plus belles soirées de la métropole avec son décor chic et décontracté.

111, rue Saint-Paul Ouest

L’Avenue du Parc ne serait pas la même sans la Buvette chez Simone. Ce petit comptoir à vins nature est l’endroit idéal pour une première date ou pour des retrouvailles entre amis. Le décor chaleureux et l’énorme bar central nous donne envie d’y passer des heures.

4869, avenue du Parc

Si vous n’y êtes jamais allés, le Plan B deviendra rapidement votre «plan A». Situé au cœur du Plateau, l’endroit propose une délicieuse carte de cocktails et un éventail de petites bouchées à déguster en apéro. La terrasse est la raison principale de sa popularité durant l’été.

327, avenue Mont-Royal Est

Pour plus de beau, de néons et de bonne bouffe, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!