6 beaux gros chalets à louer en gang près de Montréal

Sortez votre vieux poêle à fondue, vos bas de laine et votre maillot de bain, c’est le temps d’organiser quelques jours dans le bois avec vos meilleurs amis!

On vous a déniché des chalets intéressants assez grands pour accueillir des groupes de 8 à 30 personnes, dans les environs de Montréal. Ils sont dotés de plusieurs chambres fermées et, dans la plupart des cas, d’un jacuzzi extérieur.

1. Le Shack, dans les Laurentides

À partir de 550 $ par nuit, pour 8 personnes (environ 69 $ par personne par nuit)

Situé au bord de la rivière Rouge, près de Mont-Tremblant, ce chalet comprend 3 chambres, 4 lits et 3 salles de bain. Il est doté d’un spa, d’un BBQ, d’une table de poker, de jeux de dard et d’un système de son pour vinyles.

2. Le Petit Havre, dans les Cantons-de-l’Est

À partir de 295 $ par nuit, pour 10 personnes (environ 30 $ par personne par nuit)

Cachet d’antan, confort d’aujourd’hui et grande intimité vous sont promis dans ce chalet en bardeaux de bois situé près de Saint-Xavier-de-Brompton. On y trouve 3 chambres, une salle de bain, un spa extérieur et un foyer intérieur.

3. Ce chalet de bois rond, en Outaouais

À partir de 340 $ par nuit, pour 8 personnes (environ 42,50 $ par personne par nuit)

Il a son lac privé et il est situé à environ 1 h de route d’Ottawa, dans la municipalité de Val-des-Bois. Dans ce beau et vaste chalet, vous vous partagerez 3 chambres, 4 lits et 2 salles de bain.

4. Le Domaine Brochamps, dans les Laurentides

À partir de 330 $ par nuit, pour 12 personnes (environ 27.50 $ par personne par nuit)

Les visiteurs qui ont laissé des commentaires sur la page Airbnb de ce chalet vantent pratiquement tous son ambiance apaisante et son charme rustique et douillet. Il est situé à Amherst, près de Mont-Tremblant, et propose 3 chambres, 8 lits et une salle de bain.

5. Le Château, dans les Laurentides

Entre 1400 $ et 2300 $ par nuit, pour 24 personnes (entre 58 $ et 96 $ par personne par nuit)

Le gros avantage de chalet de style suisse de 8 chambres est qu’il possède une piscine intérieure avec spa! Il est situé à Sainte-Agathe-des-Monts et peut en fait accueillir jusqu’à 30 personnes pour la nuit (et jusqu’à 40 pour la journée), moyennant des frais supplémentaires.

6. Le Chalet Trappeur, dans les Laurentides

Entre 1149$ par nuit, pour 11 personnes (entre 105$ par personne ,par nuit)

Si votre gang est fancy, allez faire un tour du côté des chalets de Luxury Retreat. Vous tomberez sur des endroits design et luxueux comme le chalet Trappeur, situé à Mont-Tremblant. Évidemment, tout y est: spa, foyer, bar, etc. En février et mars, le prix par nuit tourne autour de 800 $ par nuit.

(Il va sans dire que chacun de ces chalets a ses règles concernant le bruit et les bris accidentels ($$$). Pour résumer: si vos amis sont incapables de prendre un verre au coin du feu sans que la soirée dégénère et que le mobilier rustique se transforme en bois de chauffage, il vaut mieux laisser tomber l'idée!)

