[VIDÉO] Geoffroy nous dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Son resto préféré, son bar de prédilection, sa station de métro favorite... À quoi ressemble le Montréal de Geoffroy?

Depuis son passage à La Voix en 2014, le chanteur originaire de Montréal a le vent dans les voiles. Depuis la sortie de son album Coastline, l'interprète de Sleeping on My Own parcourt la planète pour donner des spectacles.

Une publication partagée par GEOFFROY (@__geoffroy) le 19 Mars 2018 à 3 :27 PDT

Entre deux shows, Geoffroy a accepté de nous accueillir en studio, chez son meilleur ami, pour parler de ses adresses favorites à Montréal. Si vous rêvez de le croiser un samedi soir, écoutez très attentivement notre capsule Montréal sur le fly!

Geoffroy sera en spectacle un peu partout au Québec cet été, tous les détails ici!

