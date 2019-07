7 raisons de «tout sacrer là» pour partir en road trip à Portland dans le Maine

L’air salin, les petits cafés, les boutiques... Portland est l’endroit tout indiqué pour prendre une pause et profiter des petits plaisirs de la vie.

Si vous planifiez faire un road trip dans le Maine bientôt, profitez-en pour faire un arrêt à Portland.

Voici 7 raisons de découvrir cette ville!

1. Pour manger le meilleur lobster roll de votre vie au Eventide Oyster Co.

Une publication partagée par Selena: The Nutritious Kitchen (@thenutritiouskitchen) le 23 Juil. 2018 à 4 :21 PDT

Il n’y a pas de meilleur lobster roll que celui servi au Eventide Oyster Co. Ce dernier vous coûtera 15$ US (ce qui est moins cher que la plupart des lobsters rolls de la région, qui sont environ 22$) et il est de loin le meilleur. Cuisiné avec du beurre plutôt que de la mayonnaise, ce petit délice de la mer vous fondera en bouche. Un incontournable.

2. Pour vous promener dans le port et observer les bateaux

Une publication partagée par _mxl (@_mxl) le 27 Juil. 2018 à 11 :33 PDT

Le port de Portland est vaste et il accueille de nombreux bateaux de plaisance. Des yachts de millionnaires aux chaloupes de vieux pêcheurs, le port est charmant et vous permettra de prendre quelques photos mémorables.

3. Pour acheter du vin nature à la boutique Maine&Loire

Une publication partagée par Maine & Loire (@maineandloire) le 1 Nov. 2017 à 2 :33 PDT

Le Maine&Loire est à la fois un restaurant et une boutique de vin nature. C’est l’endroit parfait pour manger une bouchée et faire des trouvailles! Si vous aimez impressionner vos amis avec des bouteilles de vin unique (et qui ne se vendent pas à la SAQ), c’est là que vous devez aller!

4. Pour prendre un café sur la terrasse du Tandem Coffee

Situé dans une ancienne station-service, le Tandem Coffee est prisé autant par les adeptes d’Instagram que les consommateurs de caféine aguerrie. On y trouve des scones délicieux et des produits dérivés à ramener chez vous. Un arrêt incontournable pour commencer votre journée du bon pied.

5. Pour boire une (ou plusieurs) bière au bar LFK

Pour boire une pinte, pour manger un burger, pour se pogner la cuisse en dessous du bar, le bar LFK est l’endroit tout indiqué où aller pour faire le party à Portland. L’ambiance festive et le décor un peu rétro (semblable au Cagibi, à Montréal) devraient rendre votre soirée tout simplement magique.

6. Faire un tour de ferry vers Casco Bay

Si vous êtes un amateur de randonnée ou si vous avez simplement envie de faire un pique-nique sur une plage, prenez un ferry vers Casco Bay. L’endroit est magnifique!

7. Pour passer une nuit dans ce charmant Airbnb

Airbnb

Pour seulement 111$ la nuit, vous pourrez dormir dans ce charmant logement situé dans le quartier sud-est de Portland. Vous aurez accès à un coin cuisine et à un jardin.

