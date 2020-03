[VIDÉO] Olivier Dion nous partage ses endroits préférés quand il est à Montréal

Le chanteur Olivier Dion s’est fait connaître du grand public en participant à Star Académie en 2012. Depuis, il enchaîne les projets au Québec comme en France: la première partie de Véronic DiCaire à l’Olympia de Paris, la comédie musicale Hairspray au Québec, l’animation de Mix 4 et de Danser pour gagner, la comédie musicale Les Trois Mousquetaires à Paris, etc.

Le Sherbrookois d’origine partage son temps entre le Québec, la France et maintenant Londres et Los Angeles, car il vient tout juste de sortir la chanson Curious, son nouveau simple qui se trouvera sur son prochain et premier album pop anglophone.

Dans le vidéoclip de Curious, on peut apercevoir qu’une scène a été tournée au restaurant Vallier dans le Vieux-Montréal. Olivier Dion fréquente-t-il réellement cet endroit dans la vraie vie? À suivre...

Pour savoir où il va à 3 h du matin pour un bon snack? Son endroit de prédilection pour bruncher? Olivier Dion a accepté de se livrer à notre grand questionnaire Montréal sur le fly...

Pour savoir où sortent vos vedettes préférées à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!