[VIDÉO] Iannicko N’Doua, le «pas fin» dans Fugueuse, nous dévoile ses adresses préférées à Montréal

Connu pour son personnage de «pas fin» dans Fugueuse ou encore son rôle dans Le Jeu, Iannicko N’Doua est partout ces temps-ci.

Le comédien a définitivement le vent dans les voiles, mais quand il ne tourne pas, que fait-il de son temps libre?

Entre les bars et les cafés, Iannicko N’Doua a accepté de répondre à notre questionnaire Montréal sur le fly et de nous dévoiler ses adresses préférées à Montréal!

Pour les fans de Fugueuse, Yes McCan a aussi répondu à notre questionnaire!

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!