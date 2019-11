12 objets «WOW» à s’offrir au rabais durant le Vendredi fou

Voici les meilleures aubaines repérer durant le week-end du fameux Black Friday chez nos détaillants préférés.

Le Vendredi fou aussi connu sous le nom de Black Friday, est une excuse parfaite pour s’offrir quelques folies. Certains objets de luxe sont alors en vente à prix doux et c’est l’occasion de passer en mode fancy sans se ruiner.

Comme les boutiques sont nombreuses à offrir des soldes, l’équipe de Silo 57 vous a déniché quelques deals qui valent vraiment la peine.

Voici donc 12 objets «WOW» à s’offrir durant le Vendredi fou.

1. Un casque Bluetooth

Les amateurs de musique se doivent de posséder ce casque audio qui diffuse un son d’une pureté inégalée. En plus d’être joli et efficace, ce casque est vendu au rabais sur le site de Bose durant le Vendredi fou. Une occasion en or de s’offrir un petit luxe ou de faire un cadeau sous le sapin qui rendra certainement l'un de vos proches heureux!

Tous les détails ici.





2. Une très jolie tasse

La petite entreprise de l’Ontario annoncera un calendrier de rabais qui débutera vendredi. Espérons que cette tasse soit en solde!

Tous les détails ici.





3. Un Vitamix

Le Vendredi fou est certainement l’excuse que vous attendiez pour vous procurer un fabuleux Vitamix. Cet appareil est habituellement plutôt cher, mais vous pourrez vous le procurer vendredi à prix (un plus) doux. Vos smoothies, vos soupes et vos purées n’auront jamais été aussi savoureux qu’après avoir été «blendés» dans un Vitamix. Ce n’est pas pour rien que Marilou, de Trois fois par jour, ne jure que par lui!

Tous les détails ici .





4. Un duo de vases

Le géant Amazone organise une vente d’items pour le jardin. Tout sera à rabais pour vos entretenir et mettre en valeur votre jardin!

Tous les détails ici.





5. Un coffret de 5 chandelles

Pour mettre un peu de magie dans votre logement, procurez-vous des chandelles qui sentent le bonheur. Le coffret de cinq chandelles peut aussi se séparer en cinq mini-cadeaux à glisser dans un bas de Noël. On dit ça comme ça.

Tous les détails ici.





6. Un très beau sac à vélo

Adeptes de la bicyclette, vous avez absolument besoin de ce sac. En plus d’être joli, il est lavable et vraiment résistant.

Tous les détails ici.





7. Un tableau de liège

The Letter Board Co.

Tous les instagrammeurs de ce monde possèdent un tableau de lettres à mettre dans leur décor. Voilà votre chance de vous en procurer un au rabais, puisqu'ils sont en solde durant le Vendredi fou!

Tous les détails ici.

8. Des assiettes de grès

Encore une fois cette année, on espère trouver ces assiettes de l’artisane montréalaise Marie-Eve Dompierre en solde. Croisons les doigts !

Tous les détails ici.

9. Ce coussin à franges d'Anthropologie

Ce coussin boho-chic est tout simplement sublime. Sachez qu'à l'occasion du Vendredi fou, une foule de rabais s’ajouteront au courant du week-end. On vous suggère donc de prendre les deux (de formats différents!): ils sont si beaux!

Tous les détails ici.

10. Ce fauteuil de velours à moitié prix

Si vous cherchiez le fauteuil parfait pour votre coin de lecture, le voici! Habituellement vraiment dispendieux, il est en solde à 50 % de rabais! On en profite.

Tous les détails ici.





11. Cette grille murale métallique

Il suffit parfois d’un accessoire tout simple pour donner du rythme à une pièce et cette grille métallique pourrait bien être ce que vous cherchiez depuis des mois. Surtout maintenant qu'elle est en solde!

Tous les détails ici.





12. Ce tapis boho à franges

Un tapis rehausse n’importe quel décor, mais pas à bas prix. Voilà pourquoi cette fois, on saisit notre chance et l’on profite de 50 % de rabais pour celui-ci!

Tous les détails ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!