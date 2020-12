11 petites randonnées à faire en raquettes à moins de 1h45 de Montréal

Ce n’est pas toujours facile de trouver de la belle neige fluffly pour faire de la raquette près d’un centre urbain comme Montréal, mais il existe des tonnes de sentiers où tenter sa chance après une tempête.

Voici quelques-unes des options qui s’offrent à vous à moins de 1h45 de voiture de Montréal. Sortez vos tuques et vos mitaines!

* À noter que les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés par la Santé publique, et que la situation dans les parcs peut changer sans préavis.

1. Le parc régional de la forêt Ouareau

À environ 1h30 de Montréal

L’enneigement est réputé très bon dans ce parc de Lanaudière. Rendez-vous dans le secteur du Massif si vous voulez faire de la raquette, vous y trouverez 35 km de sentiers pour éveiller le coureur des bois en vous! Vous pouvez même dormir en refuge pour poursuivre l’expérience.

Tarif: 7$ par adulte

Location de raquettes sur place: oui

2. Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques

À 45 minutes du centre-ville

Ce beau parc-nature de l’ouest de l’île – le plus grand de Montréal – offre 12 km de sentiers de raquettes près du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Prairies. Il n’y a pas assez de neige? On peut opter pour les 7 km de sentiers de marche hivernale.

Tarif: accès gratuit, stationnement payant (9$ par jour)

Location de raquettes sur place: oui

3. Le parc national du mont Saint-Bruno

À 35 minutes de Montréal

Vous aurez le choix entre deux sentiers, l’Hermine (3,7 km) et la Chouette (1,8 km), dans ce parc de la Montérégie. Vous pourrez même y faire des randonnées de raquettes «de nuit» puisqu’il sera ouvert jusqu’à 21h les mercredis, jeudis et vendredis du 6 janvier au 5 mars 2021 (selon l'enneigement). Avez-vous une lampe frontale?

*Pandémie oblige, vous devez acheter votre droit d'accès quotidien ou votre carte annuelle en ligne avant votre visite ou votre séjour.

Tarif: 8,90$ par adulte

Location de raquettes sur place: oui

4. Le parc-nature du Bois-de-Liesse, Montréal

À 25 minutes du centre-ville

Sur l’île de Montréal, près de la rivière des Praires, les amoureux de la raquette trouveront 9 km de sentiers au parc-nature du Bois-de-Liesse: la boucle des Bois-Francs, la boucle des Champs ou encore le sentier de la Péninsule, doté de quelques belvédères.

Tarif: accès gratuit, stationnement payant

Location de raquettes sur place: oui

5. Le parc national des Îles-de-Boucherville

À 25 minutes du centre-ville

L’île Sainte-Marguerite et ses nombreux cerfs de Virginie vous attendent au milieu du Saint-Laurent. Ce secteur du parc national des Îles-de-Bourcherville est doté de 17 km de sentiers de raquettes. Si la neige n’est pas assez abondante, vous pouvez vous rabattre sur la rando hivernale sur l’une des trois boucles réservées à cette activité.

*Pandémie oblige, vous devez acheter votre droit d'accès quotidien ou votre carte annuelle en ligne avant votre visite ou votre séjour.

Tarif: 8,90$ par adulte

Location de raquettes: oui, sur résevation par téléphone 24h à l'avance (1 800 665-6527)

6. La Tournée des Cantons de Rawdon

À 1h15 de Montréal

Ce réseau de sentiers de Lanaudière, développé par un OSBL, vous permet de faire différentes activités hivernales, dont la raquette. En tout, vous y trouverez 12 km de sentiers faciles, intermédiaires ou difficiles. Envie de beaux points de vue? Grimpez le mont Pontbriand.

Tarif: gratuit

Location de raquettes sur place: oui (au Rawdon Golf Resort)

7. Île Saint-Bernard, Montérégie

À 45 minutes de Montréal

À Châteauguay, la paisible île Saint-Bernard est divisée en différentes zones aux jolis paysages. Du côté du refuge faunique Marguerite-d’Youville, vous trouverez 8 km de sentiers aménagés pour la raquette et du côté du centre écologique Fernand-Seguin, 4 km.

Tarif: 5,22$ par adulte

Location de raquettes sur place: oui

8. Parc régional de la Rivière-du-Nord

À 1h de Montréal

Vous aurez plusieurs options dans ce parc des Basses-Laurentides, qui compte une vingtaine de sentiers pour la raquette. Les pistes font entre 0,2 et 5,8 km, pour un total de 23,5 km, il y en a donc pour les débutants autant que pour ceux qui veulent faire un peu plus d’effort.

Tarif: 10$ par adulte non résident

Location de raquettes sur place: oui

9. Le parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière

À 1h de route de Montréal

Les activités hivernales sont nombreuses dans ce parc de Mirabel: sentier de glace en forêt, ski de randonnée, glissade... Les amoureux de la raquette ne trouveront aucun sentier dédié à leur passion, mais ils pourront s’aventurer hors-piste sur le territoire. Encore mieux!

Tarif: 7$ par adulte non résident

Location de raquettes sur place: non

10. Parc d’environnement naturel de Sutton

À 1h45 de Montréal

Ce beau territoire des Cantons-de-l’Est offre une dizaine de sentiers balisés pour la raquette, sur environ 50 km. Peu importe votre niveau, vous trouverez des options adaptées. Si vous êtes en forme et que vous voulez profiter de vues panoramiques immaculées, optez pour le populaire aller-retour au sommet du Round Top (6,5 km).

Tarif: 6$ par adulte

Location de raquettes sur place: non (mais de crampons, oui)

11. Le parc régional Val-David–Val-Morin

À 1h30 de route de Montréal

Profitez des fameux paysages enneigés des Laurentides sur les 30 km de sentiers balisés du parc régional Val-David–Val-Morin. Il y a des parcours allant de «débutant» à «expert». Il arrive parfois qu'on y autorise les crampons en plus des raquettes, selon la météo. Consultez le site web pour le savoir à l'avance.



Tarif: 10$ par adulte (8$ le mardi et mercredi)

Location de raquettes sur place: oui

Si vous préférez découvrir des classiques de la raquette à travers le Québec, consultez plutôt cet article.