5 restos romantiques où sortir en «date» pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grands pas, il est donc temps de prévoir ce que vous comptez faire de votre 14 février.

La sortie au restaurant est toujours une belle idée pour gâter sa douce moitié, mais ne tardez pas trop, car c’est l’une des soirées les plus achalandées en restauration.

Pour vous aider à faire votre choix, voici cinq restaurants romantiques où vous pouvez réserver pour célébrer la fête de l’amour!



1. Restaurant Pastel

Le restaurant Pastel est l’une des meilleures tables de Montréal actuellement. Cette adresse de la rue McGill offre un magnifique décor romantique dans les teintes de rose, mais également une cuisine locale et saisonnière. Pour la Saint-Valentin, gâtez-vous avec l’expérience gastronomique de 10 services à 140$ par tête.

124, rue McGill

2. Ibérica

Bien qu’un petit voyage en Espagne serait un très beau cadeau, optez plutôt pour un souper en tête à tête au restaurant Ibérica au centre-ville de Montréal. Votre portefeuille sera bien heureux, et vous mangerez aussi bien que si vous étiez sur la péninsule ibérique. Partagez-vous quelques tapas ainsi qu’une bonne paella aux fruits de mer et vous serez conquis!

1450, rue Peel

3. Ratafia

Ce bar à vin et dessert gastronomique est l'endroit idéal pour une soirée entre amoureux. Vous pouvez vous y rendre après votre souper afin de prolonger votre soirée romantique comme il se doit. Bien que vous pouvez partager un excellent dessert, vous n'êtes même pas obligé de commander de la bouffe, car l'endroit a un permis de bar. Il est donc possible de commander seulement un vin ou un bon cocktail!

6778, boulevard Saint-Laurent

4. Perles & Paddock

Il est possible que l’incroyable décor du Perles & Paddock vous fasse retomber en amour une deuxième fois. C’est pourquoi le restaurant est une adresse de choix pour un souper romantique. Laissez-vous tenter par les tapas à partager avec des options végétariennes ou même végétaliennes. Le menu des alcools vaut également le détour dans cet établissement de Griffintown.

403, rue des Seigneurs

5. Magnolia

Cette adresse des «shops Angus» est l’endroit parfait pour souper en tête à tête sans vider son portefeuille. Les plats principaux se situent entre 14$ et 19$, et le décor est vivant et enchanteur. Et si vous préférez célébrer la fête de l’amour dans le confort de votre demeure, sachez que Magnolia offre aussi des plats pour emporter.

2600, rue William-Tremblay, app. 120

