Une maison digne du film «Le Grinch» est à vendre pour 3 000 000 $ et vous n’en reviendrez tout simplement pas

Saint-Férréol-les-Neiges semble avoir la touche pour les maisons atypiques. Cette impressionnante maison pourrait s'inscrire dans le film Le Grinch de l'univers de Dr. Seuss.

Alors que l'équipe de Silo 57 avait remarqué cette maison unique sur le marché en 2019 pour 1 200 000$, la revoici, en 2021, avec un prix demandé de 3 000 000$!

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Celle-ci se démarque par ses nombreuses courbes qui en font une œuvre d’art en soi. On pourrait même croire que son architecture, issus de New York, a été inspirée du grand Gaudi. Toutes les pièces uniques de mobilier intégré ont été concues par un artisan du village.

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Aucune pièce de cette maison n‘est «standard». Les courbes, les couleurs, les mobiliers faits sur mesure, les planchers d’acajou en chevrons, les fenêtres abondantes... Tout a été intelligemment pensé pour faire jaser et surprendre.

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Au total, la demeure est composée de cinq chambres, quatre salles de bains, un sauna sec, un grand vestiaire pour l’équipement de plein air et un énorme foyer au bois quatre faces qui réchauffe l’aire ouverte.

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Les chambres sont toutes plus uniques les unes que les autres. Lorsque le nouvel acquéreur a pris possession de la maison en 2019, il a effectué plusieurs travaux pour la rendre plus confortable et actuelle.

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Véritable paradis pour les skieurs, cette maison se situe à proximité d'une montagne de ski. Une pièce entière est dédiée à ce sport de glisse afin que votre équipement reste bien au chaud (allô les chauffe-bottes intégrés!).

ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC

Marie-Hélène Poulin et Marc Turgeon d'Engel & Völkers s'occupent de la vente de la maison. Le prix demandé est de 3 000 0000$.

À qui la chance?

