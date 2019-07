Oprah débarque à l’improviste dans ce restaurant du centre-ville de Montréal

Lorsqu’une star est en ville, on se demande toujours quel restaurant elle va choisir pour satisfaire ses papilles gustatives.

Dernièrement la mannequin Ashley Graham a mangé au Olive et Gourmando. En 2017, Christina Aguilera avait choisi le restaurant de Chuck Hugues, le Bremner. La chanteuse Ariana Grande, elle, avait préféré la classe de la Maison Boulud.

La populaire animatrice Oprah Winfrey a, de son côté, opté pour le savoir-faire portugais de la famille Ferreira. Eh oui, la grande star américaine était de passage au Ferreira Café sur la rue Peel le lundi 17 juin pour se régaler de la cuisine de ce restaurant dont la réputation n’est plus à faire.

C’est le restaurant lui-même qui a publié une photo d’Oprah et l’équipe sur son profil Instagram. Sandra Ferreira a également partagé de son côté une photo sur son compte Instagram, mais aussi une story expliquant que Oprah s’était tout simplement présentée sans avertissement au restaurant avec son équipe.

On peut dire que c’est toute une surprise et de la maudite belle visite quand Oprah débarque à l’improviste!

L’animatrice américaine était de passage à Montréal pour lancer sa tournée de conférences intitulée Your Path Made Clear (Discovering Your Life’s Direction and Purpose) à travers le Canada.

• À lire aussi: Oprah Winfrey de passage à Montréal: «Ce que vous donnez va vous revenir»

• À lire aussi: Oprah Winfrey: leçon de courage au Centre Bell

Feirrera Café

1446, rue Peel

Pour savoir où les vedettes aiment manger à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!