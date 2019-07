Cette nouvelle buvette dans La Petite-Patrie est le nouveau «spot» parfait pour une «date»

Ça y est! L’une des nouvelles adresses les plus attendues de l’été est finalement ouverte. Le vinvinvin a accueilli ses premiers clients à la fin du mois de juin au 1290 de la rue Beaubien Est et l'excitation est à son comble!

L’établissement se veut principalement un bar à vins nordiques et vivants, ce qui signifie que la plupart des choix sur la carte des vins proviennent de pays d’Europe centrale et sont issus de l’agriculture biologique ou biodynamique. Des vins du Québec et de l’Ontario se retrouvent également dans la sélection.

Toutes ces spécificités font du vinvinvin l’endroit idéal où découvrir de tout nouveaux produits auxquels vous n’avez peut-être jamais goûté. Et si vous êtes moins aventureux, le bar à vin propose des bières de microbrasseries québécoises et quelques cocktails.

Les premiers visiteurs de l’établissement ont également apprécié le service et l’ambiance de la buvette. Le vinvinvin semble être le nouvel endroit où sortir en tête à tête pour une «date» ou encore se retrouver entre amis pour un 5 à tard...

Vous pourrez aussi accompagner vos choix de boissons avec des plats à partager. Le mot d’ordre en cuisine est local!

Pour ce qui est du décor, les premières photos de l’endroit partagées sur Instagram montrent un lieu sophistiqué avec des touches de couleurs amusantes. C’est assez facile de s’imaginer au bar à siroter un bon petit jus vivant!

Vinvinvin

1290, rue Beaubien Est

