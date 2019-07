[VIDÉO] Visitez la jolie maison de Boucherville à 1500$ par mois de l’«instagrammeuse» Charlotte Dussault

Au tour de l’«instagrammeuse» Charlotte Dussault de vous ouvrir les portes de sa jolie maison de Boucherville!

Déjà juste en défilant son compte Instagram, on remarque que Charlotte a l’œil aiguisé pour l’esthétisme des choses et tout ça se transporte également dans l’aménagement et la décoration de sa maison.

L’inspiration de son décor est tirée de la tendance mid-century, mais elle n’hésite pas également à mélanger à tout ça quelques items vintage et «DIY» qui lui son cher. Impossible de ne pas craquer pour le banc d’entrée fabriqué par son «papi» et son amoureux.

Pour tout savoir sur sa maison et ses inspirations déco, c’est dans la vidéo ci-haut que ça se passe ! Bienvenu dans la jolie maison de Charlotte Dussault!