Josh Hutcherson de Hunger Games a été aperçu à Montréal et voici où

L’interprète de Peeta Mellark dans la populaire série Hunger Games, Josh Hutcherson, est présentement à Montréal pour le plus grand plaisir de ses fans et pour le tournage de la série Future Man. D’ailleurs, l’un d’entre eux a eu la chance d’avoir un selfie avec lui dans un restaurant du Vieux-Port.

L'acteur a d'abord été aperçu avec cette fan, qui a capturé un cliché en sa compagnie après l'avoir croisé.

C'est ensuite au restaurant Barroco, situé sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, que le comédien a été vu avec sa maman, Michelle Hutcherson.

Psst! L’acteur de 26 ans serait encore en ville jusqu’au 13 septembre, date de fin du tournage de la série Future Man. Alors, gardez l’œil ouvert!

Si vous manquez votre chance de croiser Josh dans les rues de Montréal, il vous sera possible de le voir dans son prochain film, The Long Home, qui sortira d’ici la fin de 2019. L’acteur partagera l’écran avec James Franco dans ce long-métrage basé sur un roman de William Gay, portant sur deux hommes obsédés par l’argent et se déroulant dans les années 1940, au Tennessee.