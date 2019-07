Ce resto de Sainte-Rose abrite une salle de karaoké privée trop belle, parfaite pour vos partys

Faites vos vocalises et enfilez votre plus beau kit à paillettes, car une fabuleuse salle de karaoké secrète se trouve dans l’un des plus beaux restaurants de Sainte-Rose.

Le Boating Club, ce restaurant absolument magnifique dont le designer est nul autre que Zébulon Peron, propose à ses clients de louer une salle privée pour y faire le party.

Située au sous-sol de l’établissement, cette salle où l'on peut manger et boire de bons vins est spécialement aménagée pour accueillir les chanteurs de karaoké.

Si vous souhaitez organiser votre prochain party ou rassemblement au Boating Club, assurez-vous de réserver d’avance, car c’est l’une des adresses les plus populaires du coin.

Pour ceux qui préféreraient simplement savourer la cuisine du Boating Club, sachez que le restaurant offre un menu tout en fraîcheur composé de poissons et de fruits de mer, ainsi qu’une belle terrasse où siroter un verre de blanc quand il fait beau. Leurs assiettes de brunch sont également délicieuses!

Boating Club

30, boul. Curé-Labelle, Vieux Sainte-Rose