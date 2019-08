Shawn Mendes et Camila Cabello étaient très «lovers» dans ce resto de Montréal hier

Le nouveau couple de l’heure, formé par Shawn Mendes et Camila Cabello, est bel et bien à Montréal!

«Shawnmila» a été aperçu en train de manger un bon repas en tête à tête au restaurant Le Cartet, dans le Vieux-Montréal. C’est un internaute qui a remarqué les deux vedettes et qui a décidé de publier une photo très «paparazzi» des deux tourtereaux. Ce même internaute mentionne que le couple était très «lover» et que Shawn et Camila n’ont pas arrêté de s’embrasser.

Leurs fans c des cinglés les amis ils ont fait bugger mon tel j’ai des centaines de messages ils m’ont même ajouté sur insta pour m’envoyer des messages aidez moi https://t.co/sYK5x5s5df — Rends mon quade (@tommelloul) August 19, 2019

Le duo est à Montréal parce que Shawn doit se produire au Centre Bell les 20 et 21 août. Plusieurs fans qui ont un billet pour l’un ou l’autre des spectacles espèrent bien que la belle Camila rejoigne son amoureux sur scène pour chanter leur succès Señorita.

Comme le duo est en ville pour encore au moins deux jours, gardez l’œil ouvert: vous pourriez très bien les croiser. Camila a également été aperçue en plein centre-ville de Montréal, au restaurant Paris Crêpe, plus tôt cette semaine.