8 cadeaux 100% québécois à mettre dans le bas de Noël

En association avec

Il n’y a rien de plus excitant que de recevoir un bas de Noël, surtout quand ce dernier est rempli de petites trouvailles locales.

Un des meilleurs endroits où trouver des cadeaux faits 100% ici, c’est au Salon des métiers d’art. Ce dernier se déroule du 6 au 22 décembre prochains à la Place Bonaventure et accueillera plus de 300 exposants qui vous feront découvrir leurs produits et vous permettront de faire vos achats des Fêtes d’un seul coup!

Voici donc 8 trouvailles locales à glisser dans un bas de Noël!

Connu sous le pseudonyme Asha, l’artiste Ashley Ouimet se spécialise en produits fabriqués de verre. Ses pendentifs minimalistes et tout en simplicité renferment, de petit bout de plante provenant des plus beaux paysages du pays. Voilà un cadeau unique à offrir aux femmes de votre entourage.

L’entreprise montréalaise Les Petits Mots se spécialise en objets du quotidien. Linge à vaisselle en lin, tapis de souris, bloc-notes... Vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux à glisser sous le sapin en les visitant au Salon des métiers d’art. En cas de doute, leurs jolis sacs réutilisables sont parfaits à offrir à vos proches consciencieux de l’environnement.

Il suffit parfois d’un nouveau bracelet de montre pour changer le look complet de cet objet du quotidien. L’entreprise Diametris propose donc une belle sélection de bracelets de montre en cuir et en suède de qualité supérieure. Et si jamais vous ne trouvez pas le modèle qui vous convient, Diametris propose de faire des bracelets sur mesure.

Les produits de l’entreprise de sacs Partoem sont plus beaux les uns que les autres. La compagnie a pour mission de créer et de produire des accessoires de haute qualité et surtout qui passeront à travers les modes et le temps. Ce porte-clé d’une simplicité incroyable rendra heureux vos amis accros au design.

Pour cuisiner, pour regarder une série télé dans le bain ou simplement comme objet de déco, les supports à cellulaire en bois de la compagnie Bom sont parfaits. Minimalistes, ergonomiques et pratiques, ils se glissent à merveille dans un bas de Noël. Et si vous avez de plus gros projets, Bom propose aussi de faire du sur mesure!

L’Atelier D propose des collections d’édition limitée de certains objets afin de se laisser le luxe de pouvoir explorer le design du bois selon leurs envies. Cette jolie boîte à bijoux est un cadeau qui saura certainement plaire à tout le monde. Que ce soit pour y entreposer les joyaux familiaux ou encore pour y glisser des mots d’amour, cette belle boîte est juste assez petite pour entre dans un bas de Noël.

La compagnie montréalaise Louve Montréal propose une belle gamme de bijoux confectionnés à la main et avec un grand souci du détail. Le bois et le cuir utilisés pour les bijoux sont récupérés. Les produits de Louve Montréal donnent un petit punch à n’importe quel ensemble de vêtements et ils se glisseront parfaitement dans un bas de Noël.

La designer montréalaise Mercedes Morin produit des séries limitées de ses vêtements, au fil des saisons, afin d’éviter la surproduction de certains morceaux. Ses vêtements sont magnifiques, mais si vous souhaitez glisser une de ses créations dans un bas de Noël, vous pouvez opter pour l’un de ces jolis bandeaux.

Place Bonaventure 800 rue de la Gauchetière Ouest

6 au 22 décembre

Du lundi au samedi de 11h à 21h

Dimanche de 11h à 18h