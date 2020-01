Numérologie: découvrez la signification de votre adresse civique

Et si on vous disait que le numéro de votre adresse de maison ou d’appartement pourrait avoir des effets sur l’énergie qui gravite autour de vous? Qu’avec un simple calcul de numérologie de votre adresse vous pourriez découvrir la vibe de votre logement?



Bon. Si vous n’êtes pas trop porté sur l’astrologie et la numérologie, cet article risque de vous ennuyer. Pour les autres, sachez que vous risquez d’être surpris d’apprendre ce que votre adresse vous réserve.

Pour connaître le chiffre numérologique de votre maison ou appartement, vous devez d’abord réduire votre adresse à un seul chiffre en additionnant chaque nombre de votre adresse jusqu’à obtenir un seul numéro.

Par exemple: vous habitez au 5218 avenue des Érables = (5 + 2 + 1 + 8) = 16 = 1 + 6 = 7. Le numéro de votre appartement est donc le 7.

Sachez aussi que les lettres ont des valeurs numériques. Vous n’aurez qu’à additionner la valeur de la lettre au résultat de l’addition de votre adresse.

Par exemple: vous habitez au 185B rue Fabre = (1 + 8 + 5 + 2 (qui équivaut à la lettre B)) = 16 = 1 + 6 = 7. Le numéro de votre appartement est donc le 7.

Voici toutes les valeurs numériques des lettres:

1 = A, J, S

2 = B, K, T

3 = C, L, U

4 = D, M, V

5 = E, N, W

6 = F, O, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z

9 = I, R

Maintenant que vous avez trouvé le numéro de votre maison, découvrez ce que la numérologie de votre adresse vous réserve!

Domicile 1

La maison de l’indépendance

Vous êtes une personne solitaire qui visez une carrière de haut niveau et une grande liberté? Vous vivez probablement dans une maison «1». L’énergie de ce numéro renvoie à l’innovation, à l’ambition, à l’individualité, au leadership et surtout à l’indépendance. La maison «1» est l’endroit idéal pour ceux qui ont une carrière active et qui ont toujours un nouveau projet en branle. Si vous vivez dans une maison qui porte ce chiffre, vous risquez toutefois d’avoir de la difficulté à rencontrer un partenaire de vie. Cela peut toutefois être une bonne adresse pour ceux qui viennent tout juste de se séparer et qui cherchent à se retrouver. À prendre et à laisser!

Domicile 2

La maison de l’amour

Vous vivez dans une maison «2»? Tout porte à croire que c’est dans cette maison que vous aurez le plus de chance de bâtir une relation solide et harmonieuse, en amour ou en amitié. Rien de moins. Il faut toutefois être conscient que ce petit nid vous donnera envie de vous couper du reste du monde et vous rendra probablement très émotif. Aussi, si vous vivez seul dans une maison «2», vous pourriez ressentir de la tristesse à l'idée de ne pas partager votre quotidien avec des gens. À prendre et à laisser!



Domicile 3

La maison du positivisme

Cette maison est celle de la joie, de la création et de la communication. Dans cette maison, vous aurez envie de socialiser et de vous exprimer. C’est l’endroit parfait pour créer et même fonder une famille! Si vous vivez dans une maison «3», vous aurez certainement envie de participer et d’organiser une foule d’activités. Soyez conscients toutefois que l’argent pourrait vous filer entre les doigts comme vos projets sont trop nombreux. À suivre...



Domicile 4

La maison de la stabilité

Bonne nouvelle pour les habitants de la maison «4», ces derniers s’y sentiront en sécurité et auront l’impression de pouvoir mener de nombreux projets à terme. Fidèle, assidu, organisé... Voilà ce qui décrit bien l’énergie de la maison «4». Si vous comptez agrandir votre famille (en adoptant un chien, peut-être) ou encore vous lancer dans l’entrepreneuriat ou investir dans vos REER (ouf!), ce sera le moment de le faire. Les résidents de la maison «4» ont souvent des idées très concrètes et visent un mode de vie lent et stable. Si vous cherchez un sentiment de liberté... Vous y serez malheureux. À voir!

Domicile 5

La maison du party

Oubliez vos responsabilités! La maison «5» est l’endroit parfait où faire la fête et organiser de folles aventures. La flexibilité, le social, la liberté décrivent bien cette maison où tout semble possible. C’est aussi dans cette maison que les plus grandes idées verront le jour et que les peurs seront oubliées. Vivre pleinement et sans regret, voilà ce qui attend les habitants de la maison «5». C’est souvent un lieu de transition où vous ne pourrez probablement pas vivre toute votre vie, surtout si vous souhaitez bâtir un quotidien solide et concret.

Domicile 6

La maison de la beauté

La maison «6» est ultra chaleureuse et remplie d’amour. C’est un bel endroit qui vous donnera envie de vous lancer de nouveaux défis, comme créer votre propre entreprise ou même bâtir votre famille. Si la maison «6» est perçue comme la maison de la beauté, il faudra que ses habitants apprennent à lâcher prise et à délaisser leur petit côté perfectionniste. Dans la maison «6», vous pourrez vous développer et apprendre à faire confiance à vos idées visionnaires. Cette demeure ressemble souvent à ses habitants et permettra à ces derniers de s’épanouir. On dit aussi que la maison «6» est un bon endroit pour les animaux!



Domicile 7

La maison de l’introspection

Les habitants de la maison «7» auront envie d'approfondir un peu plus leur propre vision de la vie. Cette maison qui mise sur la tranquillité et la spiritualité est un lieu idéal pour apprendre à mieux se connaître et à écouter son intuition. Cette maison mise sur les activités intellectuelles et sur le voyage interne. Si vous êtes du type «tequila, Heineken», vous risquez de trouver votre vie dans la maison «7» un peu lourde. Si vous êtes écrivain ou professeur, vous risquez d’y être parfaitement heureux.



Domicile 8

La maison du pouvoir et de l'argent

Pas de doute, si vous êtes quelqu’un qui aimez flasher, vous vivez probablement dans une maison «8»! L’abondance financière, l’autorité, le contrôle et la réalisation des projets sont au cœur de l'ambiance de cette demeure de prestige, dont le décor rappelle les vitrines de magasins de luxe. Les habitants de la maison «8» auront tendance à accumuler de nombreux biens. Ils sont aussi habituellement très habiles avec les sous et, pour eux, il s’agit d’un signe de réussite. Par ailleurs, ils auront envie de redonner aux autres et feront preuve d’une grande générosité. La maison «8» est également un lieu idéal pour lancer sa propre entreprise à domicile.

Domicile 9

La maison humanitaire

Changer le monde, un verre de vin à la fois. Voilà sans doute la vibe qui se cache derrière la maison «9». Cette dernière est un lieu de rassemblement et de plaisir où la créativité et le positivisme se côtoient. Les habitants de la maison «9» auront envie d’aider leur entourage et de travailler sur leur spiritualité personnelle. L’amour, la compassion et le bien-être de tous sont les valeurs de base de ce domicile. Votre maison est probablement le quartier général de votre gang. On s’y donne rendez-vous pour relaxer le dimanche après-midi ou même pour y passer quelques jours, si on a besoin de se ressourcer.

Ce texte est à prendre avec des pincettes! Il est grandement inspiré de cet article!

