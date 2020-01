7 retraites de yoga ou de méditation à s’offrir pour une année de «self-care»

Connecter avec sa paix intérieure, délaisser son cellulaire et surtout, respirer par le nez. Voilà les résolutions de plusieurs personnes en ce début d’année.

Si vous avez envie de prendre un break et de vous accorder du temps, offrez-vous donc un séjour de yoga et de relaxation!

Que vous ayez envie de vous évader dans la nature toute une semaine ou encore, que vous préféreriez passer une journée très «Namasté», il existe des retraites pour tous les types de gens (et tous les budgets).

Voici donc 7 retraites de yoga pour s’offrir une année très «zen»!

1. Une retraite d'une journée au mont Tremblant

La petite entreprise JUNA Yoga vous propose une journée de pause où vous pourrez penser juste à vous. La journée s'amorcera avec une séance de yoga qui sera suivie d'une randonnée en raquette dans des sentiers féériques du Domaine Bernard. Un repas bio et réconfortant est aussi inclus dans le forfait! La retraite se terminera avec une marche méditative en forêt.

QUAND: 25 janvier 2020 de 9h00 à 17h00

OÙ: Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant

COÛT: 100$

Tous les détails ici.

2. Une journée ou un séjour de yoga, détente et méditation au Spa Eastman

Le magnifique Spa Eastman propose de nombreux forfaits pour vous aider à vous recentrer sur vos objectifs à venir. Que ce soit en participant à une journée d'ateliers ou encore en vous offrant une semaine complète de relaxation, le Spa Eastman est une destination de choix pour ceux qui veulent prendre soin d'eux. Certaines retraites abordent même des sujets particuliers, comme le deuil.

QUAND: Dates variables

OÙ: Spa Eastman

COÛT: de 178$ à 2278$

Tous les détails ici.

3. Un week-end au Monastère des Augustines

Le magnifique Monastère des Augustines propose des séjours pour vous reposer et prendre du temps pour vous. Avec le forfait «Découverte et équilibre», vous aurez accès à la programmation quotidienne d’activités (yoga, méditation, essentrics, etc.), en plus de pouvoir visiter le musée. Trois repas par jour sont inclus dans le forfait.

QUAND: Dates variables

OÙ: Monastère des Augustines

COÛT: À partir de 176 $ par nuit (en occupation double)

Tous les détails ici.

4. Une retraite avec WE TREAT

S'inscrire à une retraite de yoga de WE TREAT est certainement l’excuse parfaite pour délaisser son cellulaire quelques jours et «recharger vos batteries»! L'équipe de WE TREAT propose toutes sortes de forfaits. Les curieux pourront s'offrir un week-end de détente au Québec, alors que les plus téméraires choisiront de s'envoler vers le Costa Rica ou le Mexique pour une semaine de détente et d'activités centrées sur le bien-être!

QUAND: Dates variables

OÙ: Costa Rica, Mexique, Québec, etc.

COÛT: Variable

Tous les détails ici.

5. Une retraite de yoga aux îles de la Madeleine

JUNA Yoga vous propose un séjour inoubliable dans l’un des plus beaux coins du pays: les îles de la Madeleine! Vous aurez droit à 5 jours d’activités qui vous aideront à connecter avec la nature. Yoga, SUP Yoga, atelier de cuisine, randonnées en plein air sont au rendez-vous. Vous pourrez même assister à une conférence ultraintime avec Mario Cyr (le célèbre plongeur et spécialiste en profondeur océanique)! Ça fait rêver!

QUAND: Du 12 au 17 juin 2020

OÙ: Îles de la Madeleine

COÛT: 1589 $ (n’inclut pas les frais de transport)

Tous les détails ici.

6. Une retraite de yoga et de SUP avec Pop Spirit

Yoga, SUP, escapade... Depuis 2010, l'entreprise montréalaise Pop Spirit organise une tonne d'activités et de retraites misant sur le bien-être et l'exploration. En 2020, Pop Spirit organise des week-ends sur la Côte-Nord où vous pourrez faire du SUP en mer et observer les baleines de très TRÈS proche! Une expérience inouliable!

QUAND: les week-ends du 12-15 juin, du 10-13 septembre et du 20-23 septembre 2020

OÙ: Côte-Nord

COÛT: Entre 355$ et 595$

Tous les détails ici.

7. Une retraite d'une journée au Strom Spa

Les Strom Spa du Québec propose des retraites d'un jour durant lesquelles vous pourrez vous ressourcer complètement. La retraite Halsa vous inclus un repas santé, un atelier de bien-être, un cours sportif (yoga ou autre) et vous donne accès au circuit thermal.



QUAND: Un lundi par saison, de 9h à 16h

OÙ: Strom Spa (plusieurs adresses)

COÛT: 99$

