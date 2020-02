5 restos où manger des fruits de mer à Montréal

Il n’y a rien comme un bon plateau de fruits de mer accompagné d’un verre de vin pour bien débuter la soirée.

Les restaurants de Montréal qui se spécialisent dans les fruits de mer offrent non seulement des plats tout en fraîcheur dans lesquels les poissons sont travaillés finement, mais également une belle ambiance où il fait bon s'attabler pour toute la soirée.

Voici donc 5 restaurants où manger de bons plats de fruits de mer!

1. Vinette

Le tout nouveau projet des propriétaires de Joe Beef et du Liverpool House fait déjà beaucoup jaser. Le Vinette est en fait un petit restaurant pouvant accueillir jusqu’à 25 chanceux, qui se trouve à l’arrière du Liverpool House, sur la rue Notre-Dame Ouest. L’établissement propose des tours de fruits de mer et des assiettes de poissons absolument décadentes. On retrouve également quelques assiettes chouchous tirées du menu du Liverpool House et du Joe Beef.

2497, rue Notre-Dame Ouest

2. Le Fricot

Pour une cuisine conviviale, abordable, chaleureuse et tout simplement délicieuse, Le Fricot est l’endroit tout indiqué où s’offrir une bonne bouffe. Ils servent même le brunch! Lorsque c’est la saison, Le Fricot propose évidemment des guédilles de homard et de crevettes qui vous feront saliver.

2661, rue Notre-Dame Ouest



3. Lucille’s Oyster Dive

Adeptes des huîtres et des poissons bien frais, sachez que le Lucille’s Oyster Dive saura certainement vous plaire. Le petit établissement de l’avenue Monkland possède même son foodtruck qui dévale les rues de Montréal en été. Au Lucille’s, vous pourrez vous commander un plateau de fruits de mer, une chaudrée de palourdes ou encore des guédilles de homard ou des fish and chip’s.

5669, avenue de Monkland



4. Belon

Joli petit restaurant de la rue Bleury, le Belon se spécialise en fruits de mer et en grillades. Vous y trouverez une grande sélection d’huîtres, de tartares, de pétoncles et des assiettes de surf and turf savoureuses. Les jeudis soirs, le Belon offre aussi quelques-uns de ses plats et ses cocktails à prix doux. Une bonne raison d’organiser un 5 à 7 avec vos collègues.

1101, rue de Bleury

5. Marcus restaurant et terrasse

Le magnifique restaurant du chef Marcus Samuelsson possède un bar cru avec des poissons frais, des pétoncles, du crabe, du homard, des huîtres et plus encore. Vous pourrez même y commander une impressionnante tour de fruits de mer à partager.

1440, rue de la Montagne

