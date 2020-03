5 bons restos où bruncher dans Villeray

Que ce soit en famille ou entre amis, le dimanche, c’est fait pour bruncher!

Heureusement à Montréal, ce ne sont pas les options qui manquent à ce niveau. Chaque quartier regorge de bons endroits où manger une assiette «deux œufs-bacon» ou une bonne toast à l’avocat.

Pour Villeray, voici cinq suggestions d’endroits qui offrent un bon brunch!

1. Basterd

Le Basterd a pour mission de contrer le gaspillage alimentaire en utilisant les aliments moins beaux pour en faire des assiettes qui donnent l'eau à la bouche. Ouvert le week-end entre 10h et 15h pour le brunch, le menu propose dix options dont les prix varient entre 9$ et 17$.

260, rue Gary-Carter

2. Fanfare

En plus de fabriquer de fabuleux pains à emporter à la maison, cette chaleureuse boulangerie de Villeray sert des assiettes de brunch le samedi et dimanche. Omelettes, pain doré, croque-madame sur croissant, c’est le genre de plats que vous trouverez sur le menu. En été, vous pouvez même vous installer sur la terrasse ensoleillée!

751, rue Jarry Est

3. Comptoir Sainte-Cécile

Tout comme chez Fanfare, le Comptoir Sainte-Cécile sert le brunch le week-end seulement. Pain de fesse au cheddar grillé et ses légumes, pancakes aux herbes avec tartare de saumon, croque-bénédictine avec courgettes rôties, voici ce qui vous attend à l’heure du brunch dans ce resto qui est également une petite épicerie de quartier.

232, rue De Castelnau Est

4. Toasteur Villeray

Le Toasteur est un classique dans Villeray en matière de brunch. Tous les jours, vous pouvez aller vous gâter avec une traditionnelle assiette œufs et bacon ou bien choisir quelque chose de plus unique comme les incroyables œufs bénédictines «panache» avec jambon, pommes et cheddar, le tout servi sur du pain doré.

767, rue Villeray

5. Mesón

Tous comme les plats servis en soirée, les assiettes brunch du restaurant Mesón vous feront découvrir les saveurs authentiques de la cuisine espagnole. Vous pouvez bruncher dans cet établissement seulement le samedi et dimanche. Tous les plats du menu sont assez alléchants et leur prix ne dépasse pas les 20$.

345, rue Villeray

*Photo de couverture: Instagram @mymy_bazar

