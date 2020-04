Pâques sera bien différent cette année. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas célébrer en grand cette fête qui se passe habituellement en famille.

• À lire aussi: Café Dalgona: voici la recette du café fouetté viral sur TikTok

• À lire aussi: 5 «dates» à faire sans sortir de chez vous

Justement, pour faire plaisir à vos proches, mais aussi pour vous gâter, vous pouvez commander vos chocolats de Pâques en ligne et les faire livrer!

Voici donc 6 boutiques en ligne où commander ses chocolats de Pâques cette année!

Vous méritez certainement la crème de la crème cette année, alors allez-y avec une commande de chocolat de l’entreprise montréalaise Lecavalier Petrone. Cette dernière a lancé sa collection de chocolats de Pâques et c’est magnifique comme toujours! Attention, la livraison est offerte pour les municipalités de Montréal, Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. Si vous n’habitez pas dans ces secteurs, vous pouvez toujours opter pour le ramassage en boutique.

Bien que quelques succursales de Chocolats favoris soient fermées temporairement, le site web lui fonctionne à merveilles! La collection de Pâques est déjà disponible pour les commandes que vous pouvez vous faire livrer directement à domicile.

La boutique ayant pignon sur la rue Duluth à Montréal est fermée au public. Toutefois, il est possible de commander ses cocos de Pâques directement en ligne sur le site Les chocolats de Chloé. La collection de Pâques se trouve dans la section «produits saisonniers». Ne tardez pas trop pour passer votre commande, car les chocolats de Pâques sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. La livraison est gratuite pour le territoire de Montréal.

Chaque année, l’équipe de Juliette & Chocolat se dépasse pour créer des mignons cocos de Pâques. Cette année ne fait pas exception et vous pouvez trouver l’ensemble de la collection sur la boutique en ligne de l’entreprise. La livraison est gratuite pour les commandes de 49$ et plus.

Cette chocolaterie pas comme les autres offre la livraison gratuite de ses œufs de Pâques dans le Grand Montréal. La collection est en ligne et c’est vraiment joli. Gâtez-vous!

Le gens de Québec peuvent commander leurs chocolats de Pâques chez le chocolatier Eddy Laurent. Vous n’avez qu’à sélectionner les produits que vous voulez via la page Facebook de l’établissement et passez votre commande par téléphone. Vous déterminerez à ce moment si vous vous faites livrer ou si vous passez récupérer vos chocolats devant la boutique de l’avenue Maguire.

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

Ne manquez pas nos dernières vidéos!