De magnifiques photos de Montréal au temps de la COVID-19

En ces temps de confinement, de nombreux artistes profitent des rues vides de Montréal pour photographier ce paysage surréel.

Le photographe montréalais Manny Fortin a donc pris quelques photos de Montréal à couper le souffle.

«Selon moi, l'utilité des artistes, en temps de crise, est de laisser une petite trace, dans l'histoire, de ce que nous avons vécu. En documentant la crise et en s'inspirant de celle-ci pour créer, on essaie de faire en sorte que, collectivement, on se souvienne des changements vécus et des leçons apprises. Et vous, quelles leçons avez-vous apprises so far?» peut-on lire sur son compte Facebook.

Voici quelques-unes de ses magnifiques photos:

Manny Fortin

