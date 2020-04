Sortez vos appareils photo, la saison des arcs-en-ciel débutera bientôt au Québec et ce sera le moment d’inonder votre compte Instagram de ce phénomène naturel à couper le souffle.

Ce que les météorologues appellent la «saison des arcs-en-ciel» est en fait la partie chaude de l’année, soit du mois de mai au mois de septembre alors que les pluies convectives sont plus fréquentent.

Ces dernières sont liées à la formation de nuages de type de cumulonimbus, ceux qui provoquent des orages. Et qui dit orage, dit souvent arc-en-ciel!

Fait intéressant à savoir pour ceux qui voudraient voir le plus d’arcs-en-ciel possible cet été, ces dernières sont généralement plus visibles entre 15h et 20h. Il arrive parfois qu’entre 7h et 9h du matin, les arcs-en-ciel soient également visibles!

Bonne chasse!

Source Météo Média

