7 sorties originales à faire avec vos meilleurs amis pour changer la routine

Siroter un verre dans un bar avec vos amis fait partie de votre routine? Il est grand temps de changer tout ça en proposant des activités originales à vos amis.

Parce que l’amitié, c’est important, il est primordial de passer du temps avec ses amis et, parfois, de changer la routine un peu. Vos partners in crime seront certainement prêts à tout pour passer du temps de qualité avec vous!

Voici donc 7 activités originales à essayer avec vos amis cet hiver!

Le charmant café Les Faiseurs propose régulièrement des cours d’initiation à la poterie d’une durée de 2 h 30. Ce cours vous permettra de vous familiariser avec les principales étapes de la confection d’objets en céramique. Vous pourrez même faire un gobelet ou un petit bol.

Un cours coûte 55 $.

Le Domaine de la forêt perdue propose un sentier glacé en forêt où il est possible de patiner sur plus de 8 kilomètres aller-retour. Une activité absolument féérique à faire en gang!

Accès au site 18 $

Location de patins 10 $

Les cours de yoga chaud offerts dans les studios Bikram permettent de repousser ses limites. C’est une pratique qui est particulièrement difficile et qui vous demandera beaucoup de concentration, surtout s’il s’agit de votre première fois. Un beau défi à relever avec vos amis!

Une séance 19 $

10 jours illimités 25 $

Se faire dorloter fait toujours du bien et les succursales de soins esthétiques The Ten Spot savent exactement comment gâter leurs clients. Vous pourrez même choisir un film ou une émission à regarder sur Netflix pendant votre manucure.

51 $ pour une manucure au gel

Les succursales du Randolph Pub Ludique proposent plus de 1 500 jeux à essayer avec votre gang. Vous pourrez en profiter pour siroter une bonne pinte de bière de microbrasserie et commander un plat mac and cheese.

Prix variable

Les amoureux de la caféine seront certainement heureux d’apprendre que les cafés Saint-Henri proposent une panoplie de cours. Si vous voulez perfectionner vos talents de barista, le cours de latte art risque de vous plaire.

Un cours coûte 75 $

Il n’y a rien de mieux que de jouer dehors pour faire la paix avec l’hiver. Une balade sur le mont Royal en raquette est certainement l’une des activités hivernales par excellence à s’offrir entre amis. Les amis du mont Royal organisent des randonnées en forêt la nuit, le tout avec un bon chocolat chaud.

L’activité coûte 22 $

Bonne sortie!

