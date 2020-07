Découvrez l’appartement ultra coloré de Gabrielle de 2e Peau

Gabrielle Bongard-Papineau, l’ancienne YouTubeuse de 2ePeau, a accepté que son amie et ancienne collègue Marianne Plaisance redécore complètement son appartement.

Les deux amies ont filmé deux capsules sur leur chaîne YouTube où l’on peut suivre l’évolution de la décoration de l’appartement montréalais de Gabrielle, alors que cette dernière a donné carte blanche à son amie pour s’occuper de la décoration.

« C’est une opportunité de FOU que Gabrielle m’ait donné carte blanche pour aménager son appartement, et ça me fait trop plaisir de savoir que je lui ai créé son appartement de rêve et qu’elle se sent bien chez elle!», peut-on lire sous une publication Instagram.

Le résultat est tout simplement magnifique, funky et juste assez coloré!



Suivez tout le processus de décoration dans les capsules ci-dessous :

