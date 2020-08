Un nouveau prêt-à-camper à tester au mont Orford

Un nouveau modèle de prêt-à-camper a fait son apparition dans le réseau des parcs nationaux du Québec: le Nova, un hébergement cubique, confortable et minimaliste dont les deux unités actuellement en location sentent encore le neuf!

Sarah Bergeron-Ouellet

À l’étape du prototype, le Nova se trouve uniquement au parc national du Mont-Orford, dans le secteur du lac Stukely, dans les Cantons-de-l'Est.

Ceux qui connaissent les prêt-à-camper Étoile, offerts dans les parcs nationaux depuis 2018, ne seront pas dépaysés par cette nouveauté, puisqu’il s’agit d’un modèle pratiquement identique, mais plus petit et un peu moins équipé.

Il peut accueillir quatre personnes au lieu de six, et ne dispose pas de frigo contrairement à l’Étoile.

On y trouve deux lits «doubles» (superposés ou côte à côte, selon l’unité), une table à dîner, un petit réchaud au propane, l’électricité et le nécessaire pour cuisiner. C'est tout! Sa terrasse couverte permet de «vivre dehors» peu importe la météo et son coin feu permet - évidemment - de se faire griller des guimauves sous les étoiles. Le bloc sanitaire est à proximité.





Conçu dans le but d’offrir une option de prêt-à-camper (un peu) moins chère, le Nova est actuellement en phase test. La Sépaq récoltera les commentaires des clients sur les deux prototypes et décidera par la suite de son avenir.

Envie de l’essayer? Il est affiché à partir de 94 $ par nuit en basse saison ou de 114 $ par nuit en haute saison, plus les frais d’accès quotidien au parc. (Oui, il reste quelques dispos d'ici la fin de la saison!)

Info: www.sepaq.com/pq/mor

