Le Lapin Pressé offre maintenant une belle sélection de vins nature pour accompagner ses grilled-cheese

L’avenue Laurier Est possède désormais un tout nouveau spot où aller faire le plein de vin nature; le café Lapin Pressé.

L’établissement que l’on connaît pour ses grilled-cheese décadents et ses employés tellement sympathiques a décidé de s’associer avec Renaud du Bandit Nature afin d’offrir quelques bonnes bouteilles de vin à ses clients.

Parmi la sélection du Bandit Nature, on retrouve 5 vins nature, dont 2 rouges, 2 blancs et 1 orange ainsi que 2 bouteilles de cidres bios québécois.

Comme Le Lapin Pressé est un café, vous devez vous procurer un petit quelque chose à manger pour avoir le droit d’acheter du vin. Ça tombe bien, car l’accord grilled-cheese et vin est tout simplement parfait!

En plus, Le Lapin Pressé est situé à deux minutes à pied du magnifique parc Laurier. C’est donc l’excuse parfaite pour faire un pique-nique entre amis et partager de bonnes bouteilles!

En plus de sa sélection de vin nature, de ses grilled-cheese savoureux et de ses cafés, Le Lapin Pressé propose désormais des smoothies santé et une limonade rose!

1309, avenue Laurier Est

Lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Samedi de 8h à 19h

Dimanche de 8h à 17h

