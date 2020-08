Gabrielle: un nouveau café, bistro et épicerie dans le Vieux-Montréal

Un tout nouvel établissement vient d’ouvrir ses portes dans le Vieux-Montréal. Le Gabrielle est à la fois un café et un bar à vin où il est possible de s’asseoir pour déguster quelques plats ou encore se procurer des produits fins à emporter.

En matinée, vous pouvez y commander les «classiques» cafés, croissants, chocolatines et sandwichs déjeuners. Il faut savoir que les viennoiseries et pains proviennent de la boulangerie réputée Hof Kelsten.

À l’heure du lunch, c'est le chef Samuel Sauvé-Lamothe (Renoir, L’Autre Version, Laurie Raphaël) qui est derrière les fourneaux avec son équipe! Vous pouvez y savourer un menu tout en fraîcheur, composé entre autres de salade de betteraves et halloumi, ou encore salade de burrata et tomates colorées.

En soirée, vous pouvez profiter d’un menu plus élaboré et gourmand pensé par Alexis Yale-Soulière (Hoogan & Beaufort). Pâtes fraîches maison et viandes cuites sous-vide provenant de fermes du Québec sont à l’honneur.

Une belle carte de cocktails aussi bons que beaux vous est également proposée.

Dans le coin épicerie, vous retrouvez des plats prêts à manger et des produits locaux à découvrir.

Pas de doute, le Gabrielle risque de devenir bien vite l'un des incontournables du Vieux-Montréal!

644, rue Notre-Dame Ouest

Heures d’ouverture

Mardi au jeudi: 8 h à 22 h

Samedi: 10 h à 22 h

Dimanche: 10 h à 16 h

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />