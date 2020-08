Un compte Instagram où acheter des articles vintage pour un décor mid-century réussi

Les amateurs de décoration mid-century seront très excités par ce tout nouveau compte Instagram de trouvailles vintage.

La designer d’intérieur Ariane, dont on a visité l’appartement juste avant qu’elle ne déménage, vient tout juste de lancer un compte Instagram où elle vend ses plus belles trouvailles vintage des années 60, 70 et 80.

• À lire aussi: [VIDÉO] Visitez le 3 1⁄2 à 1600$ d’Ariane en plein centre-ville de Montréal

Son fonctionnement est hypersimple. Ariane publie des images des articles à vendre sur le compte Instagram Curated By.Ariane. Si vous êtes intéressés par l’article en question, vous devez lui écrire en message privé pour obtenir le prix.

Il est possible de vous faire livrer l’article, peu importe où vous vous trouvez en Amérique du Nord (moyennant des frais de livraison), ou d’aller vous-même chercher votre trouvaille vintage à Montréal.

Si vous aimez le décor d’Ariane digne de la Californie des années 70, vous ne serez certainement pas déçus de ses trouvailles sur son nouveau compte Instagram!

Bon magasinage!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />