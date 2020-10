7 trucs pour être le plus efficace possible en étudiant en ligne

Les cours en ligne font à nouveau partie du quotidien depuis quelques semaines. Alors qu'il faut déjà penser aux examens et aux travaux de la mi-session, avouons-le, il n’est pas toujours évident de rester motivé et assidu. Bien qu’il soit impossible de changer les matières à étudier, il est tout de même possible de rehausser votre environnement pour rendre les cours en ligne un peu moins lourds et qui sait... peut-être même agréables!

Voici d’ailleurs 7 trucs pour vous aider à rester motivé en étudiant en ligne :

1. Créer un espace dédié à l’étude

Que ce soit un coin de votre chambre ou encore un bureau placé dans le salon, créer un espace «étude» est un essentiel de la motivation. Cela vous aidera à diviser votre temps et à vous concentrer au maximum durant vos cours en ligne et vos séances d’étude.

2. Aménager un bureau performant

Pour un confort comparable à une salle de classe ou à un bureau, il est important d’investir dans certains accessoires comme un clavier, une souris, une chaise de bureau et un support à écran. Comme vous passez beaucoup de temps à votre ordinateur, assurez-vous d’être bien et de garder une bonne posture.

3. Être bien équipé

Pour vous faciliter la vie, il faut être bien équipé. Des cahiers, des crayons, des Post-it, des surligneurs... Assurez-vous d’avoir les outils de base pour vous retrouver plus rapidement dans vos notes de cours, car après tout, il faudra quand même étudier pour les examens!

4. Organiser son temps

Étudier à la maison sera beaucoup plus facile si vous suivez un horaire comme si vous étiez en classe. Avec un calendrier d’activités et de rendez-vous bien clair, vous n’oublierez rien et vous resterez motivé!

5. Demeurer en contact avec ses pairs

L’isolement peut devenir lourd quand on est seul à la maison. Il est donc particulièrement important de créer des séances d’étude avec des proches, que ce soit pour les mêmes matières ou non. N’oubliez pas, si vous devez vous déplacer pour rencontrer vos coéquipiers ou assister à des cours, prenez soin d’avoir une bouteille de désinfectant pour les mains avec vous!

6. S’accorder des moments de pause

Il est primordial de prendre une pause de temps en temps. Si vous êtes assis à votre bureau durant des heures, vous risquez de perdre le fil et de manquer de concentration à un certain moment. Accordez-vous une pause pour faire des exercices de respiration, pour prendre une marche ou même pour faire une séance de sport en ligne. C’est une bonne façon de faire le plein d’énergie! Pour décrocher complètement, offrez-vous une paire d’écouteurs qui coupe le son ambiant. Ces derniers seront très utiles pendant votre «blitz» d’étude.

7. Se faire plaisir

Étudier à la maison, ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas aller chercher un bon latté avant votre cours ou bien diner entre amis. Pour garder votre motivation, offrez-vous donc une machine à café solo qui vous permettra de rester concentré, même après de longues heures à écouter votre enseignant en ligne.

