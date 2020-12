5 cadeaux de seconde main qu'on peut trouver sur Kijiji et qui ont l'air neufs

Offrir des cadeaux à nos proches ne devrait pas signifier qu’il faut nécessairement vider son compte bancaire. Opter pour des objets de seconde main est une façon beaucoup plus douce de célébrer Noël à la fois pour le portefeuille et pour l’environnement.

D’ailleurs, depuis quelques années, de plus en plus de Canadiens qui souhaitent éviter la surconsommation se tournent vers des options de cadeaux de seconde main pour faire plaisir à leur proche.

Kijiji est une véritable mine d’or pour trouver des idées cadeaux de seconde main à prix doux qui sont souvent encore dans leur emballage original. La plateforme est facile à utiliser et vous permet même de rechercher des articles dans votre quartier. Un petit plus si vous n’avez pas de voiture et qu’il est impossible de vous déplacer bien loin!

Voici donc 5 types de cadeaux de seconde main qu’il est facile de trouver sur Kijiji!

1. Un tapis roulant et des poids

Cette année plus que jamais, les sportifs ont dû se réinventer pour continuer de bouger à la maison. Le meilleur endroit pour trouver des accessoires afin de compléter un gym à la maison est certainement Kijiji. Vous y trouverez des tapis roulants, des vélos stationnaires, des poids libres et plus encore. C’est le cadeau parfait pour les sportifs de votre entourage!

2. Des accessoires de décoration vintage

Les amoureux de la déco rétro trouveront certainement de quoi les surprendre sur Kijiji. Vous n’avez qu’à taper «meuble vintage» ou «déco rétro» dans le moteur de recherche et vous tomberez sur une sélection de petits trésors. Certains meubles ont parfois besoin d’un petit coup de pinceau, mais c’est l’occasion parfaite d’offrir un cadeau personnalisé!

3. Jeux vidéo et consoles de jeu

Vous êtes à la recherche d’une console PlayStation ou Nintendo? Kijiji est l’endroit parfait où faire des trouvailles. Plusieurs des consoles qui y sont vendues se trouvent même encore dans leur emballage initial! Personne ne saura qu’il s’agit d’un cadeau de seconde main.

4. Des raquettes ou des skis de fond

Vos parents rêvent de recevoir des raquettes pour aller se promener dans les sentiers cet hiver? Ne cherchez plus, vous trouverez une foule de raquettes ou de skis de fond en parfait état et à prix dérisoire sur Kijiji.

5. Des haut-parleurs

Que ce soient des marques comme Bose ou bien Sonos, Kijiji regorge de haut-parleurs à vendre et beaucoup d’entre eux n’ont encore jamais été utilisés. Votre frère ou votre sœur pourra profiter d’un son de grande qualité, pour une fraction du prix original.

Pour vos achats du temps des Fêtes, pensez à dépenser dans votre communauté en faisant un cadeau plus écolo et plus écono en visitant Kijiji!