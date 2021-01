Des minichalets sur pilotis pour s’évader en couple cet hiver

Les minichalets de Laö Cabines, situés à Racine dans les Cantons-de-l'Est, sont idéals pour un séjour en pleine nature qui sort de l'ordinaire.

Ouvert depuis l'automne 2019, Laö Cabines se trouve tout près du mont Orford, sur un domaine de 66 acres.

Il est constitué de six chalets contemporains, simples et minimalistes, conçus selon des architectures différentes, mais tous plus jolis les uns que les autres.

Les trois cabines le BLÖK sont montées sur pilotis et offrent, grâce à une large fenestration, une superbe vue sur les environs: la falaise Larouche, bien connue des grimpeurs de l'Estrie, ou le lac à Paul. Cela donne le sentiment d’être à l’extérieur en tout temps.

À l’intérieur, on y retrouve un divan-lit, un poêle à bois et du chauffage au propane, une toilette à compost, un lavabo, une table et deux ronds au propane pour cuisiner et le nécessaire pour manger (vaisselle, ustensiles, table et chaises). À l’étage, le lit queen de qualité supérieure permet d'admirer la nature dès le réveil.

L’accès à l’une d’elles, «le BLÖK a du piquant», est permis aux chiens (un seul). Les deux cabines VÜ portent bien leur nom, car elles permettent d’admirer la nature environnante et le ciel étoilé depuis les lits. En plus de posséder des installations semblables à celles des autres cabines, elles sont aussi équipées d’une douche de camping.

Enfin, LABSÖLU est la plus petite cabine du domaine. De la taille d’une petite chambre d’hôtel et située tout près de l’accueil, elle possède un lit «double» – avec, au-dessus, un plafond vitré pour admirer les étoiles! – , une toilette de camping, une table et tout le matériel pour cuisiner, notamment un rond de cuisson et de la vaisselle. Un prêt-à-camper qui ne manque pas de charme, parfait pour un couple!

Ces cabines n’ont toutefois pas de réfrigérateur (pensez à prendre une glacière) ni de salle de bain. Il faut donc aller au bloc sanitaire situé près de l’accueil à quelques centaines de mètres, selon la cabine.

Pour les gourmands qui voudraient goûter aux spécialités locales sans cuisiner, des boîtes à lunch remplies de produits d'artisans locaux sont proposées (chocolat, pain et charcuteries).

L’été, il est aussi possible de planter sa tente de camping sous les arbres, près du lac à Paul, mais également de stationner son VR ou sa roulotte.

Tarifs : Entre 95$ et 200$ la nuit, selon le chalet. Séjour de deux nuitées minimum (ou une nuit entre deux réservations).

Infos: laocabines.ca / page Facebook

