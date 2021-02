6 trucs pour adopter l'art déco dans son décor

En collaboration avec

L’art déco est à la fois chic et rétro. Difficile de ne pas se sentir bien dans ce type d’ambiance! Et, bien que cette tendance ait été vue pour la première fois le siècle dernier, elle fait un retour en force cette année.

Vous désirez vivre la tendance art déco chez vous? Voici quelques éléments incontournables pour y arriver :

1. Le mélange des formes

L’amalgame de formes diverses sied bien au style art déco. Au salon, optez pour un sofa aux angles courbes, un fauteuil aux coins droits et un luminaire sphérique. L’ensemble sera envoûtant pour l’œil.

2. Les teintes foncées

Les pièces épurées des dernières années ont laissé place à la tendance des décors plus chargés. Inclure des accessoires ou meubles foncés est en vogue! Le vert émeraude sombre est la couleur parfaite pour une ambiance de type années 20 : combinée à des éléments de teinte crème, c’est splendide!

3. Les matières nobles

Qui dit année 20, dit folies et luxe! Les matières nobles – comme celles retrouvées dans les unités du projet Gatsby Condominiums – sont privilégiées. Penchez donc pour des comptoirs de marbre, des meubles de bois massif et des carpettes de qualité surdimensionnées.

4. L’or ou le bronze

Les métaux ajoutent beaucoup de richesse à un décor, surtout le bronze et l’or. On les retrouve dans les poignées de meubles, sur les pattes de chaises ou dans la structure d’une lampe sur pied. Si on les intègre avec parcimonie, l’effet est charmant et réussi.

5. Les velours

Grande tendance de l’année 2021, les velours sont partout! Cette matière douce et luxueuse se marie bien au style art déco. Rideaux, pouf, coussin ou fauteuil, les velours auront fière allure dans votre décor.

Un immeuble art déco où tout a été pensé pour recréer les années 20!

Le nouveau projet du Groupe Kevlar, Gatsby Condominiums, vous propose d’emménager dans un environnement à l’architecture soignée et au design art déco sensationnel.

Si le style de vie proposé par le projet immobilier montréalais est enviable, son look singulier est d’autant plus séduisant. Le design des unités Gatsby Condominiums est épatant : on y a recréé l’ambiance des années 20, époque où tout était possible – et surtout magnifique !

Son architecture et son aménagement combinent harmonieusement les lignes géométriques modernes aux accents art déco. Tous les logements offrent des matériaux haut de gamme qui inspirent le luxe et le confort, tout en demeurant accessibles et abordables.

s

Vous rêvez de vivre dans un décor somptueux et dans un quartier dynamique comme celui du projet Gatsby Condominiums? Visitez gatsbycondos.com ou prenez rendez-vous au bureau des ventes situé au 1135 rue de la Montagne en communiquant avec un responsable au 514 868-1135.