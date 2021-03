[VIDÉO] Léonie Pelletier nous fait visiter son appartement du Vieux-Longueuil

La fabuleuse femme d'affaires et instagrammeuse Léonie Pelletier a accepté de nous faire visiter son joli condo du Vieux-Longueuil.

Celle qui a récemment lancé sa propre agence de communications, Oui L'agence, partage souvent des photos et des vidéos de son lumineux appartement où elle habite depuis un an avec ses deux enfants.

Son appartement offre un bel espace à aire ouverte et possède de grandes fenêtres qui font entrer un maximum de luminosité. On y retrouve de belles plantes, des affiches «artsy» et son fameux «miroir à selfie» d'où elle partage ses plus beaux looks sur les réseaux sociaux!

Pour reproduire le cocktail de Léonie :

Mélangez dans un shaker :

2oz de Bombay Sapphire

2oz d'eau pétillante au citron

2oz de champage

Versez dans un verre avec quelques glaçons et savourez!

Découvrez le décor magnifique de Léonie Pelletier dans la vidéo ci-haut!